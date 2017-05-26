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Комиссар вступился за «агентов»
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Газета № 089 (2586) (2605) Вчера, 18:26
Маргарита Алехина
Комиссар вступился за «агентов»
Представитель Совета Европы будет участвовать в суде по российским НКО
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Комиссар Совета Европы выступит в Страсбургском суде по жалобе российских НКО, которых включили в реестр иностранных агентов. Комиссар вмешивается в процессы, когда речь идет о системных нарушениях прав человека, отмечает эксперт

Комиссар по иностранным агентам​​

Обращение 48 российских некоммерческих организаций (НКО), пожаловавшихся на статус иностранных агентов, будет рассмотрено в Страсбургском суде с участием комиссара по правам человека Совета Европы. Об этом говорится в письме Европейского суда юристу международной правозащитной группы «Агора» Дамиру Гайнутдинову, представляющему интересы заявителей. Копия документа есть в распоряжении РБК.

«Информирую ваше правительство, что комиссар по правам человека Совета Европы решил воспользоваться своим правом и вмешаться в качестве третьей стороны в судебный процесс по вашей жалобе», — подчеркивается в послании. Обязанности комиссара сейчас исполняет латвийский политолог Нил Муйжниекс. Согласно Европейской конвенции прав человека комиссар может «представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях» по любой жалобе, которую рассматривает ЕСПЧ.

Вмешательство представителя Совета Европы в процесс по жалобе на российский закон об иностранных агентах говорит о том, что эта тема вызывает у международного сообщества повышенный интерес, полагает Гайнутдинов. «Комиссар уже ​высказывался в том духе, что закон абсолютно неправовой и используется в политических целях. Вероятно, при рассмотрении жалобы он будет выступать с тех же позиций», — рассказал юрист. По его словам, вмешательство комиссара — «не исключительный, но и, безусловно, не рядовой случай»; это происходит, «когда речь идет о принципиальных вопросах, о системных нарушениях прав человека», уточнил Гайнутдинов.

С 2007 года комиссары Совета Европы по правам человека приняли участие в рассмотрении 15 жалоб в ЕСПЧ; большинство из них было связано с несоблюдением прав человека в Азербайджане. В процесс по жалобе против России комиссар вмешался лишь однажды — в 2016 году, когда рассматривалось заявление Светланы Эстемировой, сестры убитой в 2009 году журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой. Тогда Нил Муйжниекс заявил в суде, что власти России не принимают достаточных мер для обеспечения безопасности правозащитников, особенно на Северном Кавказе.

Закон о деятельности «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», был принят в июле 2012 года. Он обязывает НКО, получающие зарубежное финансирование и участвующие в политической деятельности, зарегистрироваться в специальном реестре. В ноябре того же года были приняты поправки, предусматривающие штрафы за отказ от добровольной регистрации, а за «злостное уклонение» от его уплаты предусмотрена уголовная ответственность. Весной 2013 года начались массовые проверки НКО. По состоянию на май 2017 года в реестре иноагентов 96 организаций. В феврале министр юстиции Александр Коновалов отчитался более чем о 5 тыс. проверках НКО за 2016 год; по их результатам в реестр было включено 43 организации.

Десятки жалоб​

В 2014 году в ЕСПЧ поступила первая жалоба на признание НКО иностранным агентом. Обращение подал исполнительный директор организации «Костромской центр поддержки общественных инициатив» Александр Замарянов. Центр стал второй российской НКО, включенной по решению суда в реестр иностранных агентов (первой была ассоциация в защиту прав избирателей «Голос»). Поводом для этого стало то, что организация получила от посольства США грант на $44,4 тыс. и при этом, по мнению костромской прокуратуры, занималась политической деятельностью: провела круглый стол с участием американского дипломата и посылала наблюдателей на выборы. В мае 2013 года года мировой судья включил центр в реестр иностранных агентов и оштрафовал организацию на 300 тыс. руб. за то, что она не подала заявление на включение в список самостоятельно.

В отношении центра были нарушены ст. 10 и 11 Европейской конвенции, где говорится о свободе выражения мнения и свободе объединений, считает Гайнутдинов. Требование объявить себя иностранным агентом, которое Россия предъявляет к организациям — получателям международных грантов, не является простой формальностью, а накладывает на них большую дополнительную бюрократическую нагрузку, говорится в жалобе, которая есть в распоряжении РБК. Расплывчатое понятие политической деятельности делает применение закона непредсказуемым. Кроме того, слово «агент» в русском языке имеет негативную окраску и означает лицо, действующее в интересах враждебного государства. Тем самым власть вынуждает организации «выступить с заявлением, с которым они принципиально не согласны», — что они «представляют собой орудия иностранных правительств, выполняющие тайные задания, которые противоречат интересам российского общества», указано в обращении.

Позднее в ЕСПЧ поступили десятки аналогичных жалоб от различных НКО. Некоторые из них были объединены в одно производство с жалобой Костромского центра. В итоге заявителями по ней считаются 48 организаций, в числе которых «Мемориал», Сахаровский центр, петербургская ЛГБТ-организация «Выход», союз «Женщины Дона» и «Солдатские матери Санкт-Петербурга». В числе созаявителей также ассоциация «Агора», юристы которой после упразднения объединились в одноименную правозащитную группу, и Фонд свободы информации, экс-сотрудники которого теперь работают как неформальное объединение «Команда 29». Жалоба коммуницирована и может быть рассмотрена до конца года, рассказал РБК Гайнутдинов. 

Теги
ЕСПЧ, Минюст, иностранные агенты, Совет Европы, некоммерческие организации
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