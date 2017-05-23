Турция остается в положении

Почему Реджеп Эрдоган не отменяет режим ЧП

Фото: Petros Giannakouris / АР

Чрезвычайное положение в Турции не будет отменено, пока в стране не наступит мир, заявил президент Реджеп Эрдоган. С июля 2016 года в Турции были задержаны более 100 тыс. человек

Чрезвычайное положение не будет отменено и продлится до тех пор, пока в стране не наступят «благополучие и мир», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 мая. Чрезвычайное положение было введено как временная мера 15 июля 2016 года после попытки государственного переворота. «В моей стране они [заговорщики] пытались совершить государственный переворот, и в результате 249 человек стали мучениками [погибли] и 2193 получили тяжелые ранения», — цитирует государственное агентство Anadolu Эрдогана.

Режим чрезвычайного положения позволяет Эрдогану и его правительству выпускать специальные указы без одобрения и контроля парламента и конституционного суда. Право вводить и отменять режим ЧП президент Турции получил после изменения Конституции на референдуме 6 апреля.

Решение Эрдогана продлить чрезвычайное положение позволит ему подавлять инакомыслие и критику в адрес правящей партии, приведет к чисткам и окажет «катастрофический эффект» на жизни сотни тысяч турецких семей, считает Эндрю Гарднер, правозащитник из международной неправительственной организации Amnesty International. «Более 100 тыс. человек не только потеряли работу в результате правительственного произвола, но их профессиональная и личная жизнь была также разрушена», — цитирует Гарднера газета The New York Times.

Задержания из-за переворота

Массовые аресты продолжаются в Турции с июля прошлого года. По официальным данным, которые сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу в начале апреля, всего с июля прошлого года были задержаны почти 113 тыс. граждан: 47 тыс. были помещены под стражу, более 65 тыс. после задержания были отпущены на свободу, однако из них 41,5 тыс. остаются под надзором правоохранительных органов.

В основном задерживают тех, кого власти подозревают в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота 15 июля прошлого года. Тогда часть турецких военных попыталась свергнуть власть Эрдогана, взяв под контроль стратегически важные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Однако попытка переворота была подавлена властями.

Согласно официальной версии турецких властей, Гюлен через свое общественное движение «Хизмет» вел антиправительственную пропаганду в Турции через сеть школ и просветительских организаций и внедрял в государственные институты своих сторонников, чтобы свергнуть светский режим. С 1999 года Гюлен живет в штате Пенсильвания, США. В середине 2000-х Эрдоган и Гюлен были политическими союзниками, однако отношения стали портиться в 2010 году и обострились в 2013 году после утечки в СМИ телефонных разговоров лиц из окружения Эрдогана, свидетельствующих о том, что президент Турции и его ближайшие соратники замешаны в коррупции. Эрдоган заявил, что скандал был срежиссирован Гюленом. В декабре 2014 года стамбульский суд выдал ордер на его арест. Эрдоган на переговорах с президентом США Дональдом Трампом 16 мая потребовал выдать Гюлена Турции, однако Трамп этот призыв проигнорировал.

Особые списки подозреваемых в связях с Гюленом существовали задолго до попытки переворота в прошлом году, рассказал РБК Тимур Ахметов, независимый эксперт-тюрколог, базирующийся в Анкаре.

Расследования о причастности к перевороту, в частности, проводятся путем анализа переписки и разговоров в популярном в Турции мессенджере ByLock, рассказал Орхан Гафарлы, эксперт из Центра политического анализа в Анкаре (Ankara Policy Center). «Активные участники переворота вели зашифрованную переписку в этой системе <...> Чтобы рассекретить переписку, требуется много времени, поэтому расследование длится долго», — объяснил он.

В понедельник, 22 мая, начался один из крупнейших судебных процессов, связанных с неудавшимся переворотом. Суд начался над 200 главными подозреваемыми в организации путча, среди которых десятки бывших генералов, майоров, полковников турецкой армии, а также бывший глава турецких ВВС Акын Озтюрк. Прокуроры требуют для подсудимых пожизненного заключения, сообщает Reuters. По информации государственного информационного агентства Anadolu, для обеспечения работы суда задействованы около 1500 сотрудников служб, сам процесс проходит в специально построенном для этой цели здании на окраине Анкары в Синчане. Ожидается, что слушания в суде продлятся до 16 июня.

Фото: Petros Giannakouris / АР

Отстранения и увольнения

Помимо арестов и задержаний власти Турции уволили и временно отстранили от обязанностей около 138 тыс. человек в разных сферах, которые также подозревались в связях с Гюленом и его организациями. Такие данные приводит Turkey Purge — сайт турецких журналистов, которые ведут мониторинг. Сайт в Турции заблокирован.

Массовые отстранения были произведены в главном управлении безопасности (почти 22 тыс. человек при общей численности ведомства в 2016 году в 273 тыс.) и МВД Турции (около 9 тыс.). С июля прошлого года в отставку были отправлены более 10 тыс. турецких офицеров, примерно 16,4 тыс. курсантов отчислены из военных учебных заведений. Система военного образования была реорганизована: на базе военных академий, лицеев и школ по подготовке младших офицеров был создан Национальный университет обороны при Министерстве обороны Турции. «Отдельные группировки в армейских рядах долгое время сдерживали амбиции Эрдогана, в том числе оказывая влияние на процесс согласования использования военных за пределами Турции», — объясняет эксперт Ахметов. В Министерстве здравоохранения были отстранены 6 тыс. человек (в 2015 году в министерстве работали 551 тыс.), в Министерстве юстиции — более 5 тыс. (на 2015 год штатная численность ведомства составляла 60 тыс. человек). Были уволены более 4 тыс. судей и прокуроров. «Именно политический вес судебной власти послужил основным мотивом для проведения столь радикальных мер», — говорит Ахметов. В системе образования были отстранены от должности около 44 тыс. человек, подсчитал Turkey Purge. На конец 2016 года численность занятых в системе оценивалась в 900 тыс. Всего с июля 2016 года по всей стране власти закрыли более 2 тыс. учебных заведений, включая школы, средние и высшие учебные заведения, связанные с Гюленом. Первые образовательные организации были закрыты 23 июля, на следующий день после попытки переворота: правительство постановило тогда закрыть 15 университетов, 800 студенческих общежитий, более 1 тыс. частных школ. Имущество этих учебных заведений было конфисковано в пользу государства. Более 61 тыс. студентов были лишены возможности продолжить свое образование в этих учебных заведениях. В апреле этого года Центральный уголовный суд провинции Бартин признал двух учителей государственной подготовительной школы виновными в участии в вооруженной террористической организации и приговорил их к семи годам заключения. На суде было установлено, что они пользовались приложением ByLock и имели счета в Bank Asya, деятельность которого власти страны приостановили, так как она якобы была тесно связана с Гюленом. Один из учителей утверждал, что открыть счет его обязало руководство школы для получения заработной платы. Ужесточился и контроль властей за деятельностью СМИ. Были запрещены 95 СМИ. С июля 2016 года был арестован 231 журналист государственных и частных СМИ, а также внештатные авторы и репортеры. В том числе силовые структуры Турции арестовали более 50 сотрудников государственной телерадиокомпании TRT (еще 392 уволены). Среди других турецких информационных ресурсов, понесших наибольшие потери, стало издание Zaman — почти 29 журналистов были арестованы (перед тем как перейти под государственный контроль в марте 2016 года, газета поддерживала Гюлена, а после попыток переворота была закрыта 27 июля).​ Преследование столь большого числа людей можно объяснить только стремлением турецких властей уничтожить оппозицию, говорит Виктор Надеин-Раевский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН. Разгром сообщества «Хизмет» имеет и личную подоплеку, уверен эксперт: Эрдоган воспринял скандал с прослушкой в 2013 году как личную обиду, нанесенную человеком, с которым ранее его связывали близкие отношения.

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