Дроны атаковали село Муром в Белгородской области

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Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Муром в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи», — написал Гладков.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

После начала военной операции на Украине в приграничной Белгородской области регулярно сообщают об атаках БПЛА и обстрелах со стороны ВСУ. Утром 4 мая дроны-камикадзе атаковали села Вергилевка и поселок Красное в регионе. В областном центре запускали сирену ракетной опасности.

Позднее в Белгороде раздался взрыв, в результате которого пострадали пять человек. У четырех из них зафиксировали черепно-мозговые травмы, кроме того, пострадавшие получили осколочные ранения лица, бедер, головы. Около 30 частных домов и десять автомобилей повреждены, в результате взрыва начался пожар.