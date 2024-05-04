«Крылья Советов» проиграли аутсайдеру чемпионата России
Футболисты «Оренбурга» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев отличились Матиас Перес (24-я минута, с пенальти) и Дмитрий Воробьев (67). У гостей гол забил Амар Рахманович (53).
«Оренбург» прервал трехматчевую серию поражений.
«Крылья Советов» набрали 40 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 29 очками поднялся с 14-й на 11-ю строчку.
В следующем туре «Оренбург» 12 мая примет московский «Локомотив», «Крылья Советов» двумя днями ранее сыграют дома с грозненским «Ахматом».
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