«Крылья Советов» проиграли аутсайдеру чемпионата России

Самарский клуб уступил «Оренбургу» со счетом 1:2. После этой победы «Оренбург» покинул зону стыковых матчей в РПЛ

Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»

Футболисты «Оренбурга» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев отличились Матиас Перес (24-я минута, с пенальти) и Дмитрий Воробьев (67). У гостей гол забил Амар Рахманович (53).

«Оренбург» прервал трехматчевую серию поражений.

«Крылья Советов» набрали 40 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 29 очками поднялся с 14-й на 11-ю строчку.

В следующем туре «Оренбург» 12 мая примет московский «Локомотив», «Крылья Советов» двумя днями ранее сыграют дома с грозненским «Ахматом».