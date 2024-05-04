МВД объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Павлюка

Александр Павлюк (Фото: mil.gov.ua)

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка, следует из данных базы ведомства.

В карточке Павлюка указано, что его разыскивают по уголовной статье. Номер статьи в базе розыска не приводится.

4 мая МВД также стало известно об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидера страны Петра Порошенко.

Павлюк родился в августе 1970 года в Житомирской области. С 2023 года он был первым замминистра обороны страны. 10 февраля 2024 года его освободили от этой должности, на следующий день его назначили командующим украинскими Сухопутными войсками. Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Сырский, которого повысили до главнокомандующего ВСУ.

В новой должности Павлюк неоднократно высказывался о ходе мобилизации на Украине. В частности, в марте он раскритиковал уклонистов и украинцев, которые называют служащих военкоматов «людоловами». Позднее он заявил, что украинцам не удастся отсидеться во время мобилизации.