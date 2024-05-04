Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России

Погода в России отстает от климатического развития больше чем на месяц, арктические воздушные массы двигаются с Северного Ледовитого океана на территорию страны. Температура может подняться до нормальных значений после 15 мая

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Погода, которая прогнозируется в российских регионах в первой декаде мая, характерна не для этого времени года, а для начала апреля, сказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, «актуальная фактическая температура отстает от своего климатического развития больше чем на месяц».

В ближайшие дни в центре Европейской России, в Поволжье, в Приморском федеральном округе и на Урале температура будет на 4–6 градусов ниже нормы, а с середины следующей недели — на 6–8, сообщил Вильфанд, пояснив, что под климатической нормой понимаются средние погодные показатели за 30 лет.

«Обусловлено похолодание тем, что арктические воздушные массы перемещаются из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, даже из моря Лаптевых, из Новой Земли на огромную территорию нашей страны. Фактически от западных границ России до почти Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», — сказал специалист.

Заморозки в ближайшие дни ожидаются не только в умеренных широтах, в Москве, области и сопредельных регионах, но и гораздо южнее, предупредил Вильфанд. Например, в Астраханской и Волгоградской областях будет до минус 3 градусов, в Ставрополье — до минус 1. Отрицательная ночная температура придет также в регионы, пострадавшие от половодья, — в Тюменскую, Оренбургскую, Курганскую области. «В Тюменской области сильное гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега диаметром 35 мм, это опасная ситуация. <...> Это действительно сильнейшее похолодание», — сказал он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в центре Европейской России днем в понедельник, 6 мая, будет около 9–10 градусов, в следующие несколько дней — от 5 до 10 градусов. Ночью в понедельник и вторник будет около нуля, а затем отрицательные значения, «поэтому вся первая декада холодная, аномально холодная». «А вот начиная с 8-го [мая] вот такое нехарактерное слово «осадки». Потому что в воздухе будет и мокрый снег, и снежинки даже. Ну, преобладать будет дождь, но не сильный. Важно отметить, что после 8-го числа сильных осадков не ожидается», — добавил Вильфанд.

Накануне, 3 мая, Гидрометцентр объявил в регионах Центральной России предупреждение о погодной опасности из-за заморозков. В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности, а в Краснодарском — штормовое предупреждение. Ночью Екатеринбург и другие населенные пункты Свердловской области накрыл снегопад, 79 тыс. человек в регионе остались без электричества.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что низкая температура в Подмосковье и на востоке Центрального федерального округа в ночь на субботу, 4 мая, связана с «гребнем антициклона». «Может быть, предстоящая ночь будет чуть теплее, потому что мы будем находиться под влиянием циклона, который проскочит через столичный регион и дальше пойдет на восток. Но уже завтра в тылу циклона вновь будет понижение температуры ожидаться, усилится ветер, будут дожди», — предупредила она, добавив, что в последующие дни — 6–9 мая — погода будет очень холодной.

«Мы будем сначала находиться в тылу циклона, который завтра пройдется дождями по столичному региону, а потом погоду будут определять гребень полярного антициклона. Поэтому практически до 10 мая в центральных областях Европейской России у нас будут наблюдаться заморозки. Чем восточнее, тем они будут более интенсивными, и температура воздуха будет ниже климатической нормы градусов на 7–10», — сказала Позднякова.

Специалист допустила, что в ночь на 8 и 9 мая в центральных областях России пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, но «такого безобразия, как в Екатеринбурге, чтобы снег обозначился и долго лежал», не будет. «Язык холода от полярного антициклона протянется далеко на юг, поэтому и на юге тоже похолодает», — сказала Позднякова, добавив, что на юге Черноземья температура может на короткое время опуститься «до слабоотрицательных значений».

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Повышение до нормы, в пределах 15–18 градусов, ожидается после 15 мая, сообщила синоптик: «Не исключено, что, может быть, и последняя декада мая будет очень теплой, и поэтому она скомпенсирует тот холод, который у нас будет наблюдаться в первой декаде месяца».