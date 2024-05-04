Задорнов сравнил проблемы расчетов с другими странами с тромбозом

В российской системе расчетов с дружественными странами «образовались тромбы» из-за риска вторичных санкций, заявил Задорнов. Бизнес и государство ищут «новые кровопроводящие системы», но это потребует дополнительных затрат

Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банки из дружественных России стран — Турции и Китая — не рискуют проводить расчеты с российскими подсанкционными банками из опасения вторичных санкций ЕС и США, поэтому объем российского экспорта и импорта «оказался без кровеносной системы взаимных расчетов», сказал в интервью Forbes Talk экономист, экс-глава банков ВТБ 24 и «Открытие» Михаил Задорнов.

Банкир сравнил российскую систему расчетов со странами, которые не ввели против Москвы санкции, со страдающим от тромбоза человеком. «Тромбы образовались во всех основных сосудах. Поэтому проводятся операции, где-то вставляются стенты искусственные, ищутся новые кровопроводящие системы», — сказал Задорнов, назвав основной проблемой бизнеса и государства организацию системы расчетов за экспорт и импорт.

Платежи проводят относительно небольшие банки, но эти организации, их корреспондентская сеть, то есть партнеры в других странах, и IT-системы не способны заменить крупные финансовые институты, заявил экономист.

Задорнов считает, что даже в условиях санкционных рисков «рыночный интерес все равно в конечном счете побеждает», будут запущены другие механизмы расчетов и поставок товаров, но это потребует дополнительных затрат. «Операция стентирования человека стоит очень дорого, а представьте себе, что вы должны много стентов поставить. Вы ставите, этот путь обрубается, вы должны искать еще один», — сказал он, добавив, что для россиян поставки товаров подорожали «в силу издержек на преодоление этих ограничений и страха партнеров попасть под вторичные санкции».

Некоторые китайские и турецкие банки еще в 2022 году, после начала военных действий на Украине, стали вводить ограничения в отношении российских клиентов. Условия обслуживания россиян в финансовых организациях вновь ужесточились с конца декабря 2023 года. Тогда вступил в силу указ президента США Джо Байдена, который разрешает вводить меры против иностранных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам российскому ВПК.

Например, турецкий DenizBank, бывшая «дочка» Сбербанка, в этом году стал отказывать в открытии счетов россиянам даже при наличии местного ВНЖ и прописки. У ряда российских компаний в Турции закрылись счета. Принимать платежи от российских организаций отказались несколько банков Китая, в том числе в юанях, бизнес начал жаловаться на блокировки платежей из России за поставки компонентов для сборки электроники. Трудности есть и с денежными переводами в Казахстан.

Российские власти считают санкции незаконными и требуют их отмены.