Чемпионка мира по волейболу Кошелева получила должность в клубе из Италии
Завершившая карьеру чемпионка мира 2010 года по волейболу Татьяна Кошелева стала директором молодежной команды итальянского клуба «Мегабокс Валлефолья». Об этом 35-летняя россиянка сообщила «Чемпионату».
«Им не нужен талисман в лице известной спортсменки, они искренне заинтересованы в моем опыте, видении и инициативе. Это особенные люди и особенное место. За три года, проведенные в Италии, «Мегабокс» стал моей семьей. Поэтому я с большим удовольствием продолжу работу здесь в новой роли», — рассказала Кошелева.
Кошелева объявила о завершении карьеры 15 апреля. Она выступала за «Мегабокс» с 2021 года.
Кошелева в составе сборной России также стала двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015) и бронзовым призером ЧЕ-2007. Она является лучшей нападающей чемпионата мира 2010 года. На чемпионатах Европы 2013 и 2015 годов стала самым ценным игроком соревнований.
Помимо «Мегабокса», волейболистка выступала за московское, казанское и краснодарское «Динамо», турецкие клубы «Эджзаджибаши» и «Галатасарай», калининградский «Локомотив», итальянский «Савино» и китайский «Гундун». Является трехкратной чемпионкой России и пятикратной обладательницей кубка страны. В составе «Эджзаджибаши» выиграла клубный чемпионат мира.
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