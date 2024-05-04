МВД объявило в розыск бывшего врио министра обороны Украины
Бывшего врио главы Минобороны Украины Михаила Коваля в России объявили в розыск, следует из базы данных МВД.
Генерал-полковник стал четвертым политическим деятелем Украины, о розыске которого стало известно 4 мая. Среди разыскиваемых — президент страны Владимир Зеленский.
Обязанности министра обороны Украины Коваль исполнял с марта по июль 2014 года. На данный момент он занимает должность ректора украинского Национального университета обороны — на этом посту он находится с августа 2022 года.
В феврале 2023 года Следственный комитет России заочно обвинил Коваля в координации «военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году». В ведомстве заявили, что он причастен к «преступлениям против мира и безопасности человечества». СК не уточнил, по какой именно статье проходит Коваль.
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