МВД объявило в розыск бывшего врио министра обороны Украины

Михаил Коваль (Фото: Павел Багмут / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывшего врио главы Минобороны Украины Михаила Коваля в России объявили в розыск, следует из базы данных МВД.

Генерал-полковник стал четвертым политическим деятелем Украины, о розыске которого стало известно 4 мая. Среди разыскиваемых — президент страны Владимир Зеленский.

Обязанности министра обороны Украины Коваль исполнял с марта по июль 2014 года. На данный момент он занимает должность ректора украинского Национального университета обороны — на этом посту он находится с августа 2022 года.

В феврале 2023 года Следственный комитет России заочно обвинил Коваля в координации «военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году». В ведомстве заявили, что он причастен к «преступлениям против мира и безопасности человечества». СК не уточнил, по какой именно статье проходит Коваль.