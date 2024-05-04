В Москву вылетел самолет с Благодатным огнем на борту

В Москву вылетел самолет с Благодатным огнем на борту

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме и направляется в Москву (Фото: fap_fund / VK)

В Москву из Тель-Авива вылетел самолет с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

Церемония схождения Благодатного огня состоялась ранее 4 мая в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня.

В ФАП сообщали, что самолет приземлится в аэропорту Внуково в Москве. Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 столичных храмов, в том числе в храм Христа Спасителя. Также огонь развезут по более чем 40 городам России.

Схождение Благодатного огня происходит накануне православной Пасхи. Обряд встречи огня проводят предположительно с IV века. Исследователи полагают, что в основе ритуала лежит древний иудейский обычай каждый вечер благодарить Бога за созданный им огонь при зажжении светильника.