В Москву вылетел самолет с Благодатным огнем на борту
В Москву из Тель-Авива вылетел самолет с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
Церемония схождения Благодатного огня состоялась ранее 4 мая в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня.
В ФАП сообщали, что самолет приземлится в аэропорту Внуково в Москве. Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 столичных храмов, в том числе в храм Христа Спасителя. Также огонь развезут по более чем 40 городам России.
Схождение Благодатного огня происходит накануне православной Пасхи. Обряд встречи огня проводят предположительно с IV века. Исследователи полагают, что в основе ритуала лежит древний иудейский обычай каждый вечер благодарить Бога за созданный им огонь при зажжении светильника.
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