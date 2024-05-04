«Реал» разгромил «Кадис» и оказался в шаге от победы в чемпионате Испании

«Реал» разгромил «Кадис» и оказался в шаге от чемпионства в Испании

Мадридский клуб может досрочно завоевать титул, если «Барселона» позднее 4 мая потеряет очки в матче с «Жироной»

Игроки «Реала» (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Кадис» со счетом 3:0 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании.

Голы забили Браим Диас (51-я минута), Джуд Беллингем (68) и Хоселу (90+4).

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа, который восстановился от разрыва «крестов», провел первый матч в сезоне.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 87 очков. У «Барселоны» 73 очка, свой матч 34-го тура каталонцы проведут против «Жироны» позднее 4 мая.

Мадридский клуб досрочно обеспечит себе чемпионство, если «Барселона» не обыграет «Жирону». В противном случае «Реалу» будет достаточно не проиграть 11 мая «Гранаде» в следующем туре.