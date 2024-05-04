«Бавария» впервые за шесть лет проиграла «Штутгарту» в чемпионате Германии

«Бавария» впервые за шесть лет проиграла «Штутгарту»

Мюнхенский клуб уступил со счетом 1:3. «Штутгарт» теперь отстает от занимающей второе место в турнирной таблице чемпионата Германии «Баварии» на два очка

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Футболисты мюнхенской «Баварии» проиграли «Штутгарту» со счетом 1:3 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Леонидас Стергиу (29-я минута), Чон У Ён (83) и Силас Мвумпа (90+3). У проигравших отличился Гарри Кейн (37, с пенальти).

«Бавария» последний раз проигрывала «Штутгарту» в мае 2018 года (1:4).

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 69 очков. «Штутгарт» расположился на третьей строчке с 67 очками.

Чемпионом досрочно стал «Байер» (81), прервав гегемонию «Баварии», которая выиграла 11 титулов подряд.

В следующем туре «Бавария» 12 мая примет «Вольфсбург», «Штутгарт» двумя днями ранее в гостях сыграет с «Аугсбургом».