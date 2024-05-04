«Бавария» впервые за шесть лет проиграла «Штутгарту»
Футболисты мюнхенской «Баварии» проиграли «Штутгарту» со счетом 1:3 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей голы забили Леонидас Стергиу (29-я минута), Чон У Ён (83) и Силас Мвумпа (90+3). У проигравших отличился Гарри Кейн (37, с пенальти).
«Бавария» последний раз проигрывала «Штутгарту» в мае 2018 года (1:4).
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 69 очков. «Штутгарт» расположился на третьей строчке с 67 очками.
Чемпионом досрочно стал «Байер» (81), прервав гегемонию «Баварии», которая выиграла 11 титулов подряд.
В следующем туре «Бавария» 12 мая примет «Вольфсбург», «Штутгарт» двумя днями ранее в гостях сыграет с «Аугсбургом».
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах