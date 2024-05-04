Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 12 млн человек

Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 12 млн человек

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

12 млн человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба форума.

12-миллионным гостем стала жительница Ивановской области Ксения Юшкова. На выставку женщина приехала с мужем и двумя детьми. Юшкову поздравили у стенда Тульской области, ей вручили сертификат на двухдневное путешествие «Открой Тульскую область» для всей семьи.

Посетителям выставки «Россия» регулярно вручают подарки. В частности, 8-миллионный гость экспозиции — 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени — получил билеты на футбольный матч России и Сербии.

В начале апреля число посетителей выставки достигло 10 млн. Юбилейному гостю форума вручили сертификат на поездку в Мурманск.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года. Экспозиция посвящена историческим традициям и современным достижениям всех регионов страны. Со своими наработками посетителей также знакомят ключевые ведомства, госкорпорации и общественные организации России. Выставка продлится до 8 июля 2024 года.