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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове после взрыва начался пожар на предприятии

Мэр Харькова Терехов: на предприятии после взрыва начался пожар
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

На производственном предприятии в Индустриальном районе Харькова начался пожар после взрыва. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

«Масштабный пожар на предприятии. Уже есть информация о четырех пострадавших — ранениях и ожогах», — написал Терехов.

О взрыве он сообщил в 4:21 мск.

Утром 4 мая власти Харькова дважды сообщали о взрывах в городе. Последний раз мэр написал о взрыве около 10:00 мск.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска с 28 апреля по 4 мая нанесли 25 групповых ударов по целям на Украине. В результате были уничтожены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов.

4 мая власти Днепропетровской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Павлодарском районе и Никополе в результате взрывов. В Никополе, в частности, были задеты коммунальное предприятие и линия электропередачи.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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