В Харькове после взрыва начался пожар на предприятии
На производственном предприятии в Индустриальном районе Харькова начался пожар после взрыва. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
«Масштабный пожар на предприятии. Уже есть информация о четырех пострадавших — ранениях и ожогах», — написал Терехов.
О взрыве он сообщил в 4:21 мск.
Утром 4 мая власти Харькова дважды сообщали о взрывах в городе. Последний раз мэр написал о взрыве около 10:00 мск.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска с 28 апреля по 4 мая нанесли 25 групповых ударов по целям на Украине. В результате были уничтожены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов.
4 мая власти Днепропетровской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Павлодарском районе и Никополе в результате взрывов. В Никополе, в частности, были задеты коммунальное предприятие и линия электропередачи.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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