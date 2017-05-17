Почему экспортеры нефти вынуждены договариваться

Сократив добычу, ОПЕК и партнеры не смогли добиться устойчивого роста цен на нефть, но пойти на еще большее сокращение мало кто готов. Продление действующего соглашения стало в этих условиях очевидным компромиссом

Объявление о договоренности России и Саудовской Аравии продлить соглашение о сокращении добычи нефти чуть всколыхнуло цены. Вместе с тем ожидания продления соглашения стран ОПЕК и других производителей нефти давно уже отыграны: все и так ожидали этого продления на встрече ОПЕК 25 мая.

Избавление от лишнего

ОПЕК и его союзникам действительно удалось убрать с рынка чрезмерный избыток нефти. Если в четвертом квартале 2016 года имело место существенное превышение добычи над спросом, то сейчас ситуация примерно сбалансирована. Однако при этом складские запасы нефти в странах-импортерах находятся на рекордно высоком уровне, а некоторый рост цен на нефть подстегнул сланцевую добычу в США. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост американской добычи на 500 тыс. барр. в день по сравнению с концом прошлого года уже в этом квартале и на 800 тыс. — в четвертом квартале текущего года. А рост мирового спроса замедляется: МЭА считает, что в этом году он прирастет всего на 1,3 млн барр. в день против 1,7 млн барр. в прошлом году.

Поэтому, чтобы добиться перелома ценовой ситуации, нужно сокращать добычу сильнее, чем предусмотренные соглашением 1,7–1,8 млн барр. Но, похоже, кроме саудовцев никто делать это всерьез не готов, и понятно почему. Поскольку за полгода существенно увеличить цены на нефть не удалось и они болтаются на уровне едва ли выше ноябрьского, среди производителей нефти есть большое недовольство тем, что соглашение ОПЕК почти не работает. Производители просто теряют деньги. Да, за прошедшие несколько месяцев они немного заработали за счет роста цен на нефть, но сейчас этот эффект практически сведен на нет, да и был ли он? Давайте взглянем, например, на отчет «Роснефти» по МСФО за первый квартал этого года. По сравнению с четвертым кварталом 2016-го цена на нефть Brent выросла на 8,5% (с $49,5 до $53,7 за баррель), но выручка «Роснефти» — только на 2,9% (добыча нефти за это же время упала на 35 тыс. барр. в сутки). Честно говоря, особо никакой разницы — что с соглашением с ОПЕК, что без него.

Новый статус-кво

Тут возникает вопрос: а хотели ли экспортеры кардинального перелома цен на нефть или же просто решили почистить рынок от избытка и хотя бы на какое-то время приподнять цены. Похоже, что второе, иначе нужно было идти на куда более сильное сокращение производства.

Неудивительно, что внутри ОПЕК существуют большие проблемы с исполнением соглашения о сокращении добычи. Хотя в новостных заголовках вы читаете о «перевыполнении» планов по снижению производства, на деле это в основном достигается за счет перевыполнения своих обязательств Саудовской Аравией, которая обеспечила половину от сокращения добычи странами ОПЕК, при том что ее доля в добыче картеля — меньше трети. Такие крупные производители, как Ирак и ОАЭ (в совокупности примерно 25% от добычи ОПЕК), выполняют соглашение только на две трети и явно не хотят наращивать обязательства по сокращению. Учитывая, что Иран, Ливия и Нигерия освобождены от квот, по сути дела, получается, что страны — члены ОПЕК, добывающие порядка 40% нефти картеля, не готовы дальше сокращать добычу. Все это хорошо видно.

По сути, исполнение соглашения ОПЕК вышло на довольно предсказуемую колею — основную лямку приходится тянуть саудовцам. В принципе они уже играли в похожую игру в начале 1980-х годов, когда сократили производство нефти с 1981 по 1985 год практически втрое, с 10,3 млн до 3,6 млн барр. в день, пытаясь удержать цены. Не удержали и в итоге в 1985 году объявили о прекращении сдерживания добычи, что привело к длительному обвалу цен с известными последствиями. Они хорошо помнят этот опыт и вряд ли станут входить в эту реку дважды: одно дело — чуть поднапрячься и помочь выполнить текущее соглашение, другое — ввязываться в более масштабное сокращение добычи с непредсказуемыми последствиями.

Поэтому итог встречи нефтяных экспортеров 25 мая, скорее всего, предсказуем: соглашение о поддержании добычи на достигнутом уровне будет продлено, но новых сокращений не будет, а значит, рынок останется сбалансированным и особых скачков цен ждать не стоит. Впрочем, особых падений тоже: прежнего избытка на рынке уже нет, а для американской добычи более низкие уровни цен будут некомфортны, при резком падении цен тренд на рост производства развернется. Так что, скорее всего, решения ОПЕК и их партнеров, включая Россию, направлены скорее на поддержание статус-кво и избежание ценового обвала, который неминуемо последует, если заморозку добычи не продлить, чем на кардинальное изменение текущей ситуации.

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