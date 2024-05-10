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Война с хуситами ,  
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Великобритания сообщила о нападении на ее судно в Аденском заливе

Великобритания сообщила о нападении на ее судно у йеменского порта Аден
Сюжет
Война с хуситами
Фото: ukmto.org
Фото: ukmto.org

Неизвестные открыли стрельбу по британскому судну в 195 морских милях от йеменского порта Аден. Об этом сообщила пресс-служба Управления морских торговых операций Великобритании.

К судну приблизилась лодка, на которого находились пять или шесть вооруженных людей с лестницами. Неизвестные попытались взять корабль на абордаж.

Последний раз похожий инцидент с британским судном фиксировали 7 мая.

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Фото:Paul Mayall / imagebroker.com / Global Look Press

Нападения на британские, американские, а также израильские корабли периодически совершают йеменские хуситы. Участники радикального движения обстреливают суда, захватывают их и совершают атаки с помощью дронов. Нападения происходят с ноября 2023 года. Последний раз хуситы атаковали два американских эсминца, балкер Cyclades и израильский контейнеровоз MSC Orion в конце апреля.

С начала 2024 года Великобритания и США наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции. В конце апреля США неоднократно сообщали об отражении атак хуситов и уничтожении их беспилотников.

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Теги
Великобритания Йемен море захват судна
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