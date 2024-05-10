Чемпион US Open 2020 года объявил о завершении карьеры
Нынешний сезон станет последним в карьере бывшей третьей ракетки мира Доминика Тима. Об этом 30-летний австрийский теннисист сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Мое запястье не в там состоянии, в каком должно быть. Я думал об этом решении уже долгое время», — сказал Тим.
В начале года Тим говорил, что завершит карьеру, если не сможет показывать удовлетворительных результатов. Сейчас австриец занимает 117-е место в рейтинге ATP.
На счету Тима 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде, в 2020 году австриец одержал победу на US Open. Также Тим доходил до финалов на Australian Open (2020) и Roland Garros (2018, 2019).
За свою карьеру Тим заработал более $30 млн призовых.
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