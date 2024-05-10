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Чемпион US Open 2020 года объявил о завершении карьеры

Чемпион US Open 2020 года Доминик Тим объявил о завершении карьеры
Австрийский теннисист Доминик Тим, бывшая третья ракетка мира, заявил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере. 30-летний Тим сейчас занимает 117-е место в рейтинге ATP, за свою карьеру он заработал $30 млн призовых
Доминик Тим
Доминик Тим (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images for BMW)

Нынешний сезон станет последним в карьере бывшей третьей ракетки мира Доминика Тима. Об этом 30-летний австрийский теннисист сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Мое запястье не в там состоянии, в каком должно быть. Я думал об этом решении уже долгое время», — сказал Тим.

В начале года Тим говорил, что завершит карьеру, если не сможет показывать удовлетворительных результатов. Сейчас австриец занимает 117-е место в рейтинге ATP.

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На счету Тима 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде, в 2020 году австриец одержал победу на US Open. Также Тим доходил до финалов на Australian Open (2020) и Roland Garros (2018, 2019).

За свою карьеру Тим заработал более $30 млн призовых.

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