Беглов заявил, что координирует помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на месте ДТП с упавшим в реку Мойку автобусом в Петербурге работают сотрудники МЧС, скорой помощи, а также горадминистрации. Всем пострадавшим оказывают оперативную помощь, заверил он.

«Координацию осуществляю лично», — написал глава города в телеграм-канале.

В воде могут находиться до 20 человек, сообщает ГУ МВД России по городу и области. По информации «Фонтанки», троих уже вытащили на берег.

Очевидец рассказал, что автобус врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду.