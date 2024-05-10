Максим Решетников останется министром экономического развития

Кандидатуру Максима Решетникова предложат на пост министра экономического развития, сообщили источники РБК. Он впервые возглавил Минэкономики в 2020 году в кабинете Мишустина

Максим Решетников (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Решетников останется на этом посту в составе нового правительства после переизбрания Владимира Путина президентом России. Об этом РБК сообщили три источника, знакомых с ходом кадровых консультаций по обновленному кабинету министров. РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.

По Конституции председатель правительства представляет кандидатуры федеральных министров (кроме министров, отвечающих за оборону, безопасность, правоохранительную систему, юстицию, иностранные дела, защиту от чрезвычайных ситуаций) на утверждение в Госдуму. После этого их на утвержденные должности назначает президент. 10 мая Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на утверждение Думы в качестве председателя следующего правительства.

Решетников — министр экономического развития с января 2020 года. До этого он работал губернатором Пермского края, еще раньше — в 2012–2017 годах — был министром столичного правительства и руководил департаментом экономической политики и развития Москвы. Биографию Решетникова можно прочитать здесь.

«Мы прошли уникальный период, справились с внешними шоками: пандемией, санкционным давлением. По масштабам и непредсказуемости аналогов им еще не было. Не было и готовых рецептов, как им противостоять», — говорил Решетников в феврале 2024 года.

В выступлении 8 мая 2024 года Решетников призвал «расширять частные права собственности в экономике». По его словам, ценностным ориентиром в работе правительства является качество ключевых институтов экономики — частной собственности, свободы ценообразования и конкуренции.