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Общество ,  
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В Петербурге рейсовый автобус с людьми упал в Мойку

В Петербурге упал в Мойку пассажирский автобус
В реку Мойку упал пассажирский автобус. Предварительно, там находилось около 20 человек. В региональном МВД сообщили, что спасатели достают людей из воды
Фото: id_karuna / spb_today / VK
Фото: id_karuna / spb_today / VK

В реку Мойку в Петербурге упал автобус, в воде могут находиться до 20 человек, сообщила «Фонтанка». Троих уже вытащили на берег, пишет издание.

Очевидец сообщил, что автобус врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет о госпитализации пяти человек, еще двоим проводят реанимационные мероприятия на месте происшествия.

В Петербурге рейсовый автобус с людьми упал в Мойку
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Как сообщили РБК в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в районе дома № 69 по Большой Морской улице около 13:00, проводится проверка. «По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции», — рассказали в ведомстве. Также людей из воды достают спасатели.

Как уточнили в региональном МЧС, в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь, координацию работы он осуществляет лично.

В петербургской прокуратуре сообщили, что на месте происшествия находятся заместитель прокурора Петр Зарубко и прокурор Адмиралтейского района Есения Мальцева. В надзорном ведомстве пообещали провести проверку произошедшего.

Полиция Петербурга начала проверку после падения автобуса в Мойку
Общество
Фото:МЧС России
Водителя автобуса задержали, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили в МВД. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Теги
Юлия Овчинникова, Яна Баширова Яна Баширова
Россия Санкт-Петербург Мойка Автобус пассажиры
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Полиция Петербурга начала проверку после падения автобуса в Мойку
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