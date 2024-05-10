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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Волчанска в Харьковской области эвакуируют

Мэр Волчанска сообщил об эвакуации жителей города
Сюжет
Военная операция на Украине
Жителей Волчанска эвакуируют, из города вывезли всех детей, сообщил мэр. Глава Харьковской ОВА призвал население приграничных территорий спуститься в укрытия
Вид на город Волчанск в Харьковской области
Вид на город Волчанск в Харьковской области (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Власти проводят эвакуацию жителей Волчанска в Харьковской области, из города вывезли всех детей, передает «РБК Украина» со ссылкой на главу Волчанской военной администрации Тамаза Гамбарашвили.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале призвал жителей приграничных пунктов спуститься в укрытия. «Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности», — добавил он.

Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова и 16 км от Шебекино в Белгородской области. По состоянию на 2022 год в городе проживало почти 17,5 тыс. человек.

В апреле главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об обострении ситуации на восточном направлении из-за наступления российских военнослужащих. Позднее он сообщил об отходе ВСУ «на новые рубежи» западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»
Минобороны России, в свою очередь, отчитывалось о занятии более выгодных рубежей в Харьковской области. В частности, 8 мая в ведомстве заявляли о взятии под контроль населенного пункта Кисловка, расположенного примерно в 76 км от Волчанска.

В ночь на 10 мая в Харьковской области объявляли воздушную тревогу. Взрывы произошли в Харькове и городе Дергачи. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Харьковская область эвакуация
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