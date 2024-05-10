Жителей Волчанска в Харьковской области эвакуируют

Жителей Волчанска эвакуируют, из города вывезли всех детей, сообщил мэр. Глава Харьковской ОВА призвал население приграничных территорий спуститься в укрытия

Вид на город Волчанск в Харьковской области (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Власти проводят эвакуацию жителей Волчанска в Харьковской области, из города вывезли всех детей, передает «РБК Украина» со ссылкой на главу Волчанской военной администрации Тамаза Гамбарашвили.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале призвал жителей приграничных пунктов спуститься в укрытия. «Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности», — добавил он.

Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова и 16 км от Шебекино в Белгородской области. По состоянию на 2022 год в городе проживало почти 17,5 тыс. человек.

В апреле главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об обострении ситуации на восточном направлении из-за наступления российских военнослужащих. Позднее он сообщил об отходе ВСУ «на новые рубежи» западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

Минобороны России, в свою очередь, отчитывалось о занятии более выгодных рубежей в Харьковской области. В частности, 8 мая в ведомстве заявляли о взятии под контроль населенного пункта Кисловка, расположенного примерно в 76 км от Волчанска.

В ночь на 10 мая в Харьковской области объявляли воздушную тревогу. Взрывы произошли в Харькове и городе Дергачи. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.