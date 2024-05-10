Жителей Волчанска в Харьковской области эвакуируют
Власти проводят эвакуацию жителей Волчанска в Харьковской области, из города вывезли всех детей, передает «РБК Украина» со ссылкой на главу Волчанской военной администрации Тамаза Гамбарашвили.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале призвал жителей приграничных пунктов спуститься в укрытия. «Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности», — добавил он.
Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова и 16 км от Шебекино в Белгородской области. По состоянию на 2022 год в городе проживало почти 17,5 тыс. человек.
В апреле главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об обострении ситуации на восточном направлении из-за наступления российских военнослужащих. Позднее он сообщил об отходе ВСУ «на новые рубежи» западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.
отчитывалось о занятии более выгодных рубежей в Харьковской области. В частности, 8 мая в ведомстве заявляли о взятии под контроль населенного пункта Кисловка, расположенного примерно в 76 км от Волчанска.
В ночь на 10 мая в Харьковской области объявляли воздушную тревогу. Взрывы произошли в Харькове и городе Дергачи. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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