Блинкова из-за травмы не доиграла матч на турнире WTA в Риме против Коллинз

Россиянка из-за травмы не смогла доиграть матч на турнире WTA в Риме

Анна Блинкова отказалась от продолжения матча второго круга против американки Даниэль Коллинз в начале второго сета

Анна Блинкова (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Риме.

В матче второго круга против американки Даниэль Коллинз, 15-й ракетки мира, 25-летняя россиянка проиграла первый сет со счетом 4:6, а в первом гейме второго травмировала левую лодыжку и не смогла продолжить встречу.

Коллинз в следующем матче сыграет против итальянки Элизабетты Коччаретто или француженки Каролин Гарсии.

Блинкова занимает 46-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA.

Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.