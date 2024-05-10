Россиянка из-за травмы не смогла доиграть матч на турнире WTA в Риме
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Риме.
В матче второго круга против американки Даниэль Коллинз, 15-й ракетки мира, 25-летняя россиянка проиграла первый сет со счетом 4:6, а в первом гейме второго травмировала левую лодыжку и не смогла продолжить встречу.
Коллинз в следующем матче сыграет против итальянки Элизабетты Коччаретто или француженки Каролин Гарсии.
Блинкова занимает 46-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA.
Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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