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Эксклюзив

Юрий Трутнев уйдет с поста вице-премьера

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Эксклюзивы РБК
Юрий Трутнев занимал пост вице-премьера с 2013 года. Он курировал регионы Дальнего Востока
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости)

Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, сообщили источники РБК, знакомые с ходом кадровых консультаций.

Трутнев родился 1 марта 1956 года в Молотове (Перми). Окончил Пермский политехнический институт по специальности горный инженер.

С 1994 года возглавлял комитет по экономической политике и налогам областного заксобрания и был депутатом Пермской городской думы. В 1996-м стал мэром Перми, а через четыре года — губернатором Пермской области.

В 2004 году был назначен министром природных ресурсов России. С 2012 по 2013 год — помощник президента. Затем был назначен вице-премьером — полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Переназначен на должность при формировании нового правительства в 2018 и 2020 годах.

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В 2019–2020 годах зона ответственности Трутнева была временно расширена. Тогда курируемое им Министерство по развитию Дальнего Востока преобразовали в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. А с 2020-го в ведении Трутнева также находилось развитие Северного Кавказа. Таким образом, помимо ДФО, он стал курировать комплексное социально-экономическое развитие регионов Арктической зоны и СКФО. Но в июле 2021 года за Трутневым оставили только Дальний Восток. Вице-премьер был «объективно перегружен», пояснил РБК федеральный чиновник.

За десять лет на Дальний Восток было привлечено 3,4 трлн руб. инвестиций, запущено 673 предприятия, в основном промышленных, логистических и девелоперских, сообщал Трутнев в сентябре 2023 года.

Для развития региона были введены новые меры поддержки — «дальневосточный гектар» и льготная ипотека. Первым к октябрю 2023 года воспользовались и получили земельные участки 125 тыс. граждан, второй — 84 тыс. семей, говорил полпред президента в ДФО. В конце того же года была запущена льготная арктическая ипотека для молодых семей, покупающих жилье в Арктической зоне. Программа входит в «Дальневосточную ипотеку».

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Юрий Трутнев вице-премьер правительство Дальний Восток
Юрий Трутнев фото

Юрий Трутнев

и.о. вице-премьера — полпреда президента в ДФО
1 марта 1956 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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