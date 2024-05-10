Антон Силуанов сохранит пост министра финансов

Министр финансов Антон Силуанов сохранит свой пост в составе нового правительства, говорят источники РБК. Силуанов находится в должности главы Минфина рекордно долго — 13,5 лет

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов, сообщили три источника РБК, знакомых с обсуждением кадровых решений.

Силуанов уже занимает эту должность рекордный период — 13,5 лет (был назначен министром финансов в декабре 2011 года, в сентябре того же года стал и.о. министра вместо Алексея Кудрина, занимавшего этот пост более 11 лет).

РБК направил запрос в Минфин.

По Конституции председатель правительства представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров (кроме министров, ответственных за оборону, безопасность, правоохранительную систему, юстицию, иностранные дела и защиту от чрезвычайных ситуаций). Утвержденные Думой кандидаты назначаются на должности президентом России.

10 мая президент Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. Заседание по вопросу назначения главы правительства состоится 10 мая в 14:00.

Чем известен Антон Силуанов

Биографию Антона Силуанова можно прочитать здесь.

При Силуанове бюджетная политика, как правило, носила контрциклический характер. «Накопление в хорошие годы и использование резерва в проблемные периоды — правильная контрциклическая политика и подспорье для бюджета», — пояснял он в интервью РБК. При этом в кризисные периоды (например, в 2020 году или в 2022-м) Минфин позволял себе временно отходить от ограничений по расходам, диктуемых бюджетным правилом, и проводить стимулирующую политику.

В бюджете 2024 года утвержденная доля расходов на национальную оборону оценивается в 28,3%, социальную политику — 21,5%, национальную экономику — 11,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 9%. До этого исторически расходы по разделу «Социальная политика» шли на первом месте. «Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку «бюджетом победы», — говорил Силуанов в декабре 2023 года.

Новому правительству и Минфину в предстоящем цикле предстоит реализовать изменения в налоговой системе, направленные, по словам Владимира Путина, на более справедливое налогообложение. Представители Минфина будут обсуждать с парламентом и бизнесом идеи по изменению налоговой системы на неделе с 13 по 19 мая, сообщал Силуанов 8 мая.