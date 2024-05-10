Минобороны сообщило 27 групповых ударах по объектам Украины за неделю
Российские войска нанесли в промежуток с 5 по 10 мая 27 групповых ударов оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам энергетики, ВПК и железнодорожной инфраструктуры Украины, сообщило Министерство обороны.
Удары были совершены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками.
Целями ударов также были средства ПВО, арсеналы, цеха производства беспилотников, базы горючего.
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