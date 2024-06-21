Балканские жалобы и ограбление Роберто Баджо. Что происходит на Евро
Какие матчи пройдут 21 июня
- Словакия — Украина (16:00 мск, Okko)
- Польша — Австрия (19:00, «Матч ТВ»)
- Нидерланды — Франция (22:00, «Матч ТВ»)
Главные события дня
- Футболист «Рубина» объяснил ругательства в мегафон в адрес сербов.
- Грабители ворвались в дом Роберто Баджо, когда тот смотрел матч Евро.
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13:45. Защитник сборной Словении Яка Бийол, который раньше выступал за ЦСКА, поблагодарил за смену позиции бывшего главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.
«Большое спасибо Алексею Березуцкому. Я все знаю об этой позиции только благодаря ему, он научил меня. Очень его люблю и помню. Я видел, что он вернулся сейчас в ЦСКА, чтобы помогать Николичу. Удачи ему и ЦСКА! — сказал Бийол «Чемпионату».
Березуцкий недавно вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб Марко Николича.
12:20. Федерация футбола Косова подала в УЕФА еще одну жалобу на болельщиков сборной Сербии из-за «националистического и расисткого поведения» на матче Евро против команды Словении.
УЕФА ранее после жалобы Федерации футбола Косова оштрафовала Футбольный союз Сербии на €14,5 тыс. по итогам матча первого тура против Англии (0:1) в том числе за кричалки фанатов.
12:10. Банда из пяти вооруженных грабителей ворвалась в дом легендарного итальянского футболиста Роберто Баджо, когда тот смотрел матч чемпионата Европы по футболу Испания — Италия (1:0).
57-летний Баджо попытался оказать сопротивление налетчикам. Один из них ударил футболиста рукояткой пистолета по голове. Из-за удара у Баджо началось сильное кровотечение.
Хозяина и его семью связали и закрыли в одной из комнат. Тот смог выбраться из комнаты примерно через 40 минут после ухода грабителей. После Баджо вызвал полицию, его самого госпитализировали.
12:00. Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку извинился за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов.
Даку выразил сожаление из-за произошедшего. «Это было сделано под аффектом от игры, — отметил футболист. — Просить прощения — это требует мужества, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность попросить об этом у всех, кто был оскорблен».
11:00. На Евро-2024 21 июня состоятся три матча. Сборная Украины попытается реабилитироваться за разгромное поражение в матче первого тура с Румынией (0:3). Команде будет противостоять автор главной сенсации турнира — Словакия, которая обыграла Бельгию (1:0), главного фаворита группы.
Кроме того, поляки сыграют с австрийцами, а одни из фаворитов Евро французы встретятся с Нидерландами. Главная интрига: сыграет ли главная звезда сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший перелом носа. В четверг форвард тренировался в специальной защитной маске.
Упал — поднялся.
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