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Евро-2024 ,  
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Балканские жалобы и ограбление Роберто Баджо. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
21 июня на чемпионате Европы пройдут очередные три матча группового этапа. Франция сыграет с Нидерландами, Украина — со Словакией, а Польша — с Австрией. Что происходит на Евро — об этом в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Фото: Shaun Botterill / Getty Images
Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Какие матчи пройдут 21 июня

  • Словакия — Украина (16:00 мск, Okko)
  • Польша — Австрия (19:00, «Матч ТВ»)
  • Нидерланды — Франция (22:00, «Матч ТВ»)

Турнирная таблица Евро-2024

Полное расписание матчей

Главные события дня

  • Футболист «Рубина» объяснил ругательства в мегафон в адрес сербов.
  • Грабители ворвались в дом Роберто Баджо, когда тот смотрел матч Евро.

Интересные материалы

13:45. Защитник сборной Словении Яка Бийол, который раньше выступал за ЦСКА, поблагодарил за смену позиции бывшего главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.

«Большое спасибо Алексею Березуцкому. Я все знаю об этой позиции только благодаря ему, он научил меня. Очень его люблю и помню. Я видел, что он вернулся сейчас в ЦСКА, чтобы помогать Николичу. Удачи ему и ЦСКА! — сказал Бийол «Чемпионату».

Березуцкий недавно вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб Марко Николича.

12:20. Федерация футбола Косова подала в УЕФА еще одну жалобу на болельщиков сборной Сербии из-за «националистического и расисткого поведения» на матче Евро против команды Словении.

УЕФА ранее после жалобы Федерации футбола Косова оштрафовала Футбольный союз Сербии на €14,5 тыс. по итогам матча первого тура против Англии (0:1) в том числе за кричалки фанатов.

Сербия пригрозила сняться с Евро, потребовав наказать Хорватию и Албанию
Спорт
Игроки сборной Сербии

12:10. Банда из пяти вооруженных грабителей ворвалась в дом легендарного итальянского футболиста Роберто Баджо, когда тот смотрел матч чемпионата Европы по футболу Испания — Италия (1:0).

57-летний Баджо попытался оказать сопротивление налетчикам. Один из них ударил футболиста рукояткой пистолета по голове. Из-за удара у Баджо началось сильное кровотечение.

Хозяина и его семью связали и закрыли в одной из комнат. Тот смог выбраться из комнаты примерно через 40 минут после ухода грабителей. После Баджо вызвал полицию, его самого госпитализировали.

12:00. Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку извинился за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов.

Даку выразил сожаление из-за произошедшего. «Это было сделано под аффектом от игры, — отметил футболист. — Просить прощения — это требует мужества, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность попросить об этом у всех, кто был оскорблен».

Суперкомпьютер оценил шансы Украины на победу во втором матче на Евро
Спорт
Фото:Global Look Press

11:00. На Евро-2024 21 июня состоятся три матча. Сборная Украины попытается реабилитироваться за разгромное поражение в матче первого тура с Румынией (0:3). Команде будет противостоять автор главной сенсации турнира — Словакия, которая обыграла Бельгию (1:0), главного фаворита группы.

Кроме того, поляки сыграют с австрийцами, а одни из фаворитов Евро французы встретятся с Нидерландами. Главная интрига: сыграет ли главная звезда сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший перелом носа. В четверг форвард тренировался в специальной защитной маске.

Мбаппе не разрешат сыграть на Евро в маске в цветах флага Франции
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Килиан Мбаппе

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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