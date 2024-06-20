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Евро-2024 ,  
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Сербия пригрозила сняться с Евро, потребовав наказать Хорватию и Албанию

Сюжет
Евро-2024
Во время матча Хорватии и Албании болельщики сборных скандировали кричалки с призывом убивать сербов. Футбольный союз Сербии потребовал от УЕФА наказания за это, даже допустив снятия свой команды с чемпионата Европы
Игроки сборной Сербии
Игроки сборной Сербии (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (FSS) Йован Шурбатович заявил изданию RTS, что FSS направит в УЕФА запрос о наказании ассоциаций Хорватии и Албании за речовки, которые скандировали их болельщики в адрес сербов на матче Евро-2024. Шурбатович даже пригрозил, что сербы могут сняться с турнира.

Матч группового турнира между сборными Албании и Хорватии (2:2) состоятся 19 июня. Как пишет RTS, во время этой игры болельщики скандировали: «Убей, убей, убей сербов».

«То, что произошло, скандально, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже если это будет означать прекращение участия в соревнованиях. Мы уверены, что они будут наказаны, потому что УЕФА уже ответил на наш призыв отстранить от Евро так называемого журналиста из Албании. Мы будем требовать от УЕФА наказать ассоциации Хорватии и Албании. Мы не хотим в этом участвовать, но если УЕФА их не накажет, мы подумаем, как нам быть дальше», — сказал Шурбатович.

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Накануне УЕФА оштрафовала FSS на €14,5 тыс. по итогам матча первого тура против Англии (0:1) в том числе за кричалки фанатов. «Нас наказывали за единичные случаи, и наши болельщики вели себя гораздо лучше остальных. Один фанат был наказан за расистские оскорбления, и мы не хотим, чтобы это приписывали другим», — добавил Шурбатович.

Ранее косовский журналист Арлинд Садику во время репортажа с матча Сербия — Англия показал сербским болельщикам жест, обозначающий двуглавого орла. В FSS это назвали очевидной провокацией на национальном уровне, в УЕФА позднее лишили его аккредитации.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Сербии по футболу УЕФА

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