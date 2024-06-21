Игрок «Рубина» объяснил ругательства в мегафон в адрес сербов на Евро

Футболист сборной Албании Мирлинд Даку заявил, что выкрикивал в мегафон оскорбления в адрес сербов после матча Евро в состоянии аффекта. «В такие моменты эмоции выходят на иной уровень», — объяснил он

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович и нападающий Албании Мирлинд Даку (Фото: Finney/Getty Images)

Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку в Instagram (принадлежит корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена) извинился за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов.

Даку после матча второго тура чемпионата Европы по футболу с сборной Хорватии (2:2), в котором албанцы сравняли счет на последних секундах, подошел к трибуне своих болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев, а фанаты поддержали его.

«У любого футболиста в такие моменты эмоции выходят на иной уровень, и это можно понять, только находясь на поле», — написал футболист «Рубина».

По его словам, невозможно описать эмоции, которые испытываешь, выступая за сборную страны при такой мощной поддержке болельщиков.

Даку выразил сожаление из-за произошедшего. «Это было сделано под аффектом от игры, — добавил он. — Просить прощения — это требует мужества, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность попросить об этом у всех, кто был оскорблен».

Ранее агент игрока объяснил поведение албанца «шумом на стадионе».

УЕФА начал расследование против Федерации футбола Албании из-за поведения Даку. Кроме того, был назначен специальный инспектор по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального дискриминационного поведения болельщиков.

Ранее футбольные федерации Сербии и Македонии потребовали наказать футболиста и всю сборную Албании. При этом Сербия пригрозила сняться с турнира, если УЕФА не примет соответствующие меры. В «Рубине» заявили, что сожалеют об инциденте, но наказание игрока — это прерогатива УЕФА.

Сборная Албании набрала одно очко по итогам двух туров. В заключительном матче группового этапа албанцы сыграют с командой Испании 24 июня.