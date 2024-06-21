Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024
Сборная Франции сыграла вничью с командой Нидерландов в матче второго тура группового этапа Евро-2024.
Встреча, которая состоялась в Лейпциге, завершилась со счетом 0:0.
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой игры.
Впервые матч на нынешнем чемпионате Европы завершился нулевой ничьей. После этого результата сборная Польши стала первой командой, вылетевшей с Евро-2024.
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, который сломал нос в первом матче, провел встречу на скамейке запасных.
Антуан Гризманн сыграл свой 32-й матч на крупных турнирах (ЧМ+Евро). Это повторение рекорда Франции среди полевых игроков — столько же у Лилиана Тюрама.
Кроме того, Гризманн вышел в старте в каждом из последних 11 матчей сборной Франции на Евро, среди действующих игроков только у Криштиану Роналду (18) и Тони Крооса (13) серии лучше.
В первой игре в группе D Польша проиграла Нидерландам (1:2), Австрия уступила Франции (0:1). Во втором туре австрийцы обыграли поляков (3:1).
Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: австрийцы встретятся с голландцами в Берлине, а поляки — с французами в Дортмунде.
В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Нидерланды и Франция набрали пока по четыре очка, Австрия — три, Польша — ноль.
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