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Евро-2024 ,  
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Роберто Баджо сделал первое заявление после вооруженного нападения

Роберто Баджо — о вооруженном нападении на его дом: могло случиться что угодно
Сюжет
Евро-2024
Легендарный итальянский футболист отметил, что, к счастью, последствиями нападения стали только «несколько швов и испуг»
Роберто Баджо
Роберто Баджо (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо сделал заявление в связи с вооруженным нападением, которое было совершено накануне на его дом.

«Прежде всего, я и моя семья хотели бы поблагодарить всех за оказанную огромную поддержку. Честное слово, спасибо. В таких обстоятельствах могло случиться все что угодно. И к счастью, перенесенное насилие привело лишь к наложению нескольких швов и испугу», — приводит слова Баджо Corriere dello Sport.

Грабители ворвались в дом Роберто Баджо, его ударили пистолетом по голове
Спорт
Роберто Баджо

Накануне банда из пяти вооруженных грабителей ворвалась в дом 57-летнего Баджо, когда тот смотрел матч чемпионата Европы по футболу Испания — Италия (1:0).

Баджо попытался оказать сопротивление налетчикам. Один из них ударил футболиста рукояткой пистолета по голове. Из-за удара у того началось сильное кровотечение.

Хозяина и его семью связали и закрыли в одной из комнат. Тот смог выбраться из комнаты примерно через 40 минут после ухода грабителей. После Баджо вызвал полицию, его самого госпитализировали.

Баджо в 1993 году стал лучшим футболистом Европы и мира. В 2000-м по результатам опроса ФИФА он занял четвертое место в рейтинге лучших игроков XX века. В 2004 году был включен в список 100 лучших футболистов в истории.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Роберто Баджо Италия Евро-2024

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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