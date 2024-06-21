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Евро-2024 ,  
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Украина убрала в запас вратаря «Реала» после разгрома на старте Евро

Украина посадила в запас вратаря «Реала» Лунина на матч Евро со Словакией
Сюжет
Евро-2024
Сборная Украины на матч со Словакией сделала четыре изменения в стартовом составе, в том числе сменила голкипера Андрея Лунина на Анатолия Трубина. Игра начнется в 16:00 мск
Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.

В первых минут на поле выйдут Анатолий Трубин, Александр Тымчик, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Михаил Мудрик и Артем Довбик.

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Спорт
Фото:Shaun Botterill / Getty Images

По сравнению с первой игрой, в которой Украина проиграла Румынии со счетом 0:3, в стартовый состав не попали голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, защитник Ефим Конопля, полузащитники Виктор Цыганков и Тарас Степаненко. Их заменили Трубин, Тымчик, Бражко и Ярмоленко.

Матч на стадионе в Дюссельдорфе начнется в 16:00 мск.

«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

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Теги
Футбол Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Андрей Лунин

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