Украина убрала в запас вратаря «Реала» после разгрома на старте Евро
Сборная Украины объявила стартовый состав на матч второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.
В первых минут на поле выйдут Анатолий Трубин, Александр Тымчик, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Михаил Мудрик и Артем Довбик.
По сравнению с первой игрой, в которой Украина проиграла Румынии со счетом 0:3, в стартовый состав не попали голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, защитник Ефим Конопля, полузащитники Виктор Цыганков и Тарас Степаненко. Их заменили Трубин, Тымчик, Бражко и Ярмоленко.
Матч на стадионе в Дюссельдорфе начнется в 16:00 мск.
«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию встречи.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде