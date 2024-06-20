Мбаппе не разрешат сыграть на Евро в маске в цветах флага Франции
Лидеру сборной Франции Килиану Мбаппе не разрешат сыграть в трехцветной маске в матче Евро-2024 с Нидерландами, сообщает RMC Sport.
Именно в такой маске в цветах французского флага в четверг, 20 июня, тренировался нападающий, который сломал нос в первой игре Евро с Австрией.
Согласно регламенту УЕФА, если футболист играет в маске, то она должна быть одного цвета.
RMC отмечает, что Мбаппе прислали и другие маски, в том числе одноцветные. В какой именно он сыграет, должны утвердить в пятницу.
Форвард получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0) в первом туре. Операция ему не потребовалась.
Матч второго тура группового этапа между сборными Франции и Нидерландов состоится в Лейпциге 21 июня, начало — 22:00 мск.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде