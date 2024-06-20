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Евро-2024 ,  
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Мбаппе не разрешат сыграть на Евро в маске в цветах флага Франции

Мбаппе не разрешат сыграть на Евро в защитной маске в цветах флага Франции
Сюжет
Евро-2024
Именно в такой защитной маске лидер сборной Франции, который сломал нос в первой игре на чемпионате Европы, тренировался 20 июня. Согласно регламенту УЕФА, маска может быть только одного цвета
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Лидеру сборной Франции Килиану Мбаппе не разрешат сыграть в трехцветной маске в матче Евро-2024 с Нидерландами, сообщает RMC Sport.

Именно в такой маске в цветах французского флага в четверг, 20 июня, тренировался нападающий, который сломал нос в первой игре Евро с Австрией.

Согласно регламенту УЕФА, если футболист играет в маске, то она должна быть одного цвета.

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Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

RMC отмечает, что Мбаппе прислали и другие маски, в том числе одноцветные. В какой именно он сыграет, должны утвердить в пятницу.

Форвард получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0) в первом туре. Операция ему не потребовалась.

Матч второго тура группового этапа между сборными Франции и Нидерландов состоится в Лейпциге 21 июня, начало — 22:00 мск.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу

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