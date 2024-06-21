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Евро-2024 ,  
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Поможет ли Украине разговор на высоких тонах. Главные интриги дня Евро

Сюжет
Евро-2024
Сборная Украины 21 июня сыграет, возможно, ключевой матч с точки зрения шансов выйти в 1/8 финала Евро. А завершится этот день встречей команд Нидерландов и Франции. О главных интригах игрового дня — в материале РБК
Защитник сборной Украины&nbsp;Николай Матвиенко
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Кто и когда играет 21 июня

  • Словакия — Украина (16:00 мск)
  • Польша — Австрия (19:00 мск)
  • Нидерланды — Франция (22:00 мск)

Словакия — Украина

16:00, Okko

«Дюссельдорф Арена»

Сборная Украины 21 июня пытается реабилитироваться за разгромное поражение в матче первого тура с Румынией (0:3).

Перед стартом турнира Украину и Бельгию называли фаворитами группы Е, а Румыния выглядела явным аутсайдером. Именно в группе Е произошли первые сенсации на Евро-2024. Шансы на победу Украины в первом туре оценивались в 47,4%, а Румынии — 25,8%.

Однако в матче с Румынией украинская команда создала немного моментов, нанеся первые удары в створ лишь в заключительной четверти матча. В действиях игроков чувствовалось волнение, которое привело к первому пропущенному голу. Ошибался даже вратарь Андрей Лунин, с которым «Реал» пришел к победе в чемпионате Испании и финалу Лиги чемпионов.

Главный тренер Сергей Ребров признал, что «для всех это [поражение] было неожиданным.

«Если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум, — посетовал он. — К сожалению, этого не было, но это первая игра. Они [футболисты] должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок».

Лучший бомбардир чемпионата Испании Артем Довбик отметил, что «как показывает матч против Румынии (0:3), деньги не играют в футбол».

«На бумаге мы были фаворитами, но сложилось все иначе, — считает украинский форвард. — Перед стартом Евро-2024 было много ожиданий и разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Но это большой турнир, к которому нужно подходить, несмотря на ситуацию на бумаге или «трансфермаркетах», а доказывать все своей игрой».

По словам украинского полузащитника Руслана Малиновского, у футболистов состоялась беседа на «высоких тонах» без тренеров.

Теперь команда не имеет права на ошибку. Даже ничейный результат с учетом разгромного поражения в первом матче может поставить крест на планах выйти в плей-офф. Шансы команды на выход из группы обрушились после первого тура вдвое — с 60% до 33%.

Во втором туре Украине будет противостоять автор главной сенсации турнира — Словакия, которая обыграла Бельгию (1:0), главного фаворита группы.

Результат матча Словакия — Бельгия вошел в тройку самых неожиданных в истории Евро, сообщает статистическая компания Gracenote. Шансы словаков на победу оценивались в 13%. Их команда не обладает вариативностью в атаке, в отличие от Украины и тем более Бельгии. В команде по факту есть три звезды: защитники Мартин Шкриняр и Давид Ганцко, а также опорник Станислав Лоботка.

Также есть старая гвардия, которая долгое время играла определяющую роль. И главный тренер сборной Франческо Кальцона им доверяет.

Средний возраст стартового состава сбороной Словакии в матче с Бельгией составлял 30 лет и 229 дней — второй в списке самых возрастных команд в матчах чемпионата Европы после Италии образца 1/8 финала Евро-2016 (30 лет и 319 дней).

Три игрока перешли рубеж 35 лет: это вратарь Мартин Дубравка (35), защитник Петер Пекарик (37) и полузащитник Юрай Куцка (37 лет). Впервые с 2008 года, когда в стартовом составе сборной Франции вышло несколько игроков старше 35, это были Грегори Купэ, Лилиан Тюрам и Клод Макелеле).

В команде Украины нет ни одного 35-летнего спортсмена. Команда входит в топ-5 самых молодых сборных Евро.

Opta оценивает победу Украины с вероятностью 44,2%, Словакии — 28,6%.

Польша — Австрия

19:00, «Матч ТВ»

Олимпийский стадион, Берлин

Нынешний состав — один из слабейших за последние годы у поляков. В первом туре команда уступила Нидерландам (1:2), хотя открыла счет.

Польша не может победить на Евро с 2016 года, когда дошла до четвертьфинала. Ожидаемое возвращение многолетнего лидера Роберта Левандовски может помочь сборной прервать эту неудачную серию. Один из лучших форвардов последнего десятилетия пропустил первую игру из-за растяжения, полученного в товарищеской встрече. Сообщалось, что к матчу с Австрией он может восстановиться, однако в сборной Польши избегали конкретики в этом вопросе.

Австрия в этой встрече выглядит фаворитом. Opta оценивает ее победу в 42%, Польши — 32%.

Австрийцы провели неплохой матч с Францией (0:1), где имели несколько возможностей сравнять счет. Главными звездами команды являются лидеры дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига» — Марсель Забитцер и Кристоф Баумгартнер соответственно. Эта парочка доставила немало проблем обороне Франции, которая является одним из главных фаворитов турнира.

Однако хорошая игра не всегда приводит к нужному результату. Обе команды потерпели неудачи в первом туре, и новое поражение лишит их шансов на плей-офф.

Нидерланды — Франция

22:00, «Матч ТВ»

«Лейпциг Штадиум»

Голландская сборная обладает хорошим подбором игроков и молодым составом. Однако немногие из основы имеют опыт игры на высоком уровне, когда каждый матч очень важен.

Франция же с 2016 года трижды доходила до финалов крупных турниров, поэтому даже у молодых игроков есть приличный опыт. Многие выигрывали крупные турниры на международном уровне или доходили до решающих стадий.

По этой причине французская команда считается явным фаворитом — 52%. Успех Нидерландов оценивается в 24,4%.

Главная интрига матча: сыграет ли французский нападающий Килиан Мбаппе, получивший перелом носа во встрече с Австрией. Форварду потребуется маска для продолжения выступления на Евро, однако 20 июня он вышел на тренировку без нее.

Мбаппе хочет выйти на поле в матче с Нидерландами, но врачи настаивают, чтобы он его пропустил, сообщает Canal+ в Twitter.

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Теги
Руслан Алиев
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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