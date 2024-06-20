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Евро-2024 ,  
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Эксклюзив

Европа отошла от глухой обороны. Академия РФС — об итогах тура Евро-2024

В Академии РФС рассказали о новых тенденциях на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Академия РФС для «РБК Спорт» подвела итоги первого тура Евро-2024. Специалисты отметили новую роль Роналду, смелую игру словаков и роль Тедеско в сборной Бельгии. На что еще обратили внимание специалисты — в нашем материале
Лука Шушич
Лука Шушич (Фото: IMAGO/Justus Stegemann / Global look press)

Новые тактические тенденции

Глубокий анализ проводить надо, конечно, уже после окончания чемпионата. Но уже сейчас можно сказать о том, что все сборные отошли от глухой обороны. Да, если соперник заставляет тебя обороняться низко, тебе приходится это делать. Но изначально ни у кого нет цели «ставить автобус» и играть только на контратаках. Виден высокий прессинг даже не от фаворитов, что показала, например, Словакия. Она лишила бельгийцев их главного козыря — контроля мяча, прессингуя возле штрафной соперника и высоко держа линию обороны.

Второе, что бросается в глаза, — стало очень много вертикальных передач. Практически все команды играют вертикально, не используя позиционные атаки. Если есть возможность обострения — все обостряют, даже несмотря на риск и возможную потерю мяча.

Третье — это быстрое принятие решений в моменте. Никто больше одной-двух секунд на принятие решений не дает, особенно в завершающей стадии атаки внутри штрафной площади. У нападающего есть максимум два касания, а чаще всего и вовсе одно, в штрафной площади.

Фото: IMAGO/Jan Huebner / Global look press
Джамал Мусиала
(Фото: IMAGO/Jan Huebner / Global look press)

Фавориты и чемпионский футбол

Пока все основные фавориты подтвердили свой статус игрой. Пусть не выдающейся, как, к примеру, Англия, которая играла ровно настолько, насколько ей это было нужно для победы. Как, впрочем, и Франция. Но даже при немаксимальной отдаче в силу разных обстоятельств — соперника, своего состояния — все равно у всех фаворитов прослеживалась одна и та же особенность. Их составы укомплектованы технически оснащенными, неординарными футболистами. За счет этого они имеют большое преимущество над соперниками.

Топ-команды берегут силы?

В футболе нельзя экономить силы осознанно. Футболист, выходя на поле, все равно будет играть на максимально возможном для себя уровне. Тренер тоже не может давать такую установку — беречь себя.

Если к чемпионату мира команды готовятся месяц, то для подготовки к этому чемпионату Европы у всех было гораздо меньше времени. В такой ситуации мастерство тренера больше состоит в том, чтобы выбрать именно здоровых игроков и приравнять всех к общему знаменателю. Форсировать физическую подготовку за две недели нецелесообразно и неправильно. Скорее нужно стабилизировать общее состояние игроков в плане здоровья и готовности. Есть ощущение, что игроки пока еще не отошли от национальных чемпионатов и еврокубков — перерыв после клубного сезона был слишком маленьким. Но вряд ли они специально экономят силы.

Что не так с Бельгией

Фото: Panoramic / Global look press
Ромелу Лукаку и Доменико Тедеско
(Фото: Panoramic / Global look press)

Это гадание на кофейной гуще, ведь мы не находимся внутри команды. Можно только предполагать, а говорить, что у Бельгии нет шансов дойти до финала, преждевременно — в матче со Словакией мог быть просто не ее день. Отметим лишь, что структурная игра бельгийцев не понравилась — они играли каждый сам по себе, используя свои сильные индивидуальные качества, пытались создать преимущество, чтобы вывести Ромелу Лукаку на завершающую стадию. Имея в нападении такого столба, как он, тактика команды становится предсказуемой, она становится ее заложником. По-другому играть уже сложно.

Все, что делала Бельгия в матче со Словакией, являлось хаотичной, несистемной моделью игры. Поэтому словакам было проще нивелировать все положительные качества соперников. Они хорошо использовали высокий прессинг, играли с очень большой самоотдачей, действовали быстро, не боялись переходить в быстрые контратаки и забили гол.

Что касается претензий к главному тренеру бельгийцев Доменико Тедеско, только время покажет, соответствует ли он такой команде, как сборная Бельгии с Кевином Де Брюйне, Лукаку и рядом других ярких футболистов. Квалификация Тедеско не вызывает сомнений, он работал в больших командах. Но есть такое понятие, как фигура большого футбольного человека — как Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола или Юрген Клопп. В таких командах, как Бельгия, имя тренера имеет немаловажное значение, оно не должно быть ниже, чем играющие там футболисты.

Давление на Спаллетти и итальянцев

Фото: Mathias Bergeld / Global look press
Лучано Спаллетти
(Фото: Mathias Bergeld / Global look press)

В игре действующих чемпионов мы чего-то нового не увидели. Хорошо организованная команда с хорошими исполнителями, с очень хорошо выстроенной линией обороны — что неудивительно. Многое зависит от того, удастся ли Спаллетти выжать все положительные моменты из своей команды ради достижения результата. Если получится, эта команда, которая традиционно считается фаворитом, подтвердит свой статус. Пока же можно констатировать, что итальянцы выглядят неплохо. Особенно в обороне.

Турция — Грузия: пока лучший матч на турнире?

Говоря так, люди, наверное, руководствуются эмоциями от визуально увиденного эффекта. Скорее это была просто эмоциональная игра. Естественно, когда возникает много моментов, идет открытый футбол, структура игры нарушается, и о системности говорить уже не приходится. Футбол становится похожим на дворовый. Им, конечно, можно восторгаться в меру своего вкуса, но стоит подождать с громкими выводами, говоря об этом матче.

Тренеры явно пытались систематизировать, структурировать игру, но не всегда получается это сделать, поэтому матчи и становятся очень эмоциональными. Здесь речь идет как раз о таком случае.

Роналду больше не эгоист

Фото: Mathias Bergeld / Global look press
Криштиану Роналду
(Фото: Mathias Bergeld / Global look press)

Криштиану Роналду в матче с чехами удивил. В таком возрасте быть физически готовым к турниру, выглядеть потрясающе — это дорогого стоит. Больше всего поразило отсутствие эгоизма в его действиях: он стал командным игроком, участвовал во всех эпизодах и в атаке, и в обороне, не апеллировал к судьям, не занимался симуляцией. Он выглядел капитаном, вокруг которого сегодня, возможно, строится новая сборная Португалии.

При этом, даже перестроившись на командную игру, Роналду не потерял своей изюминки — все было при нем: и техника, и скорость, и игра головой, и понимание развития игры, и передачи, и завершение. Хочется отдать дань уважения тренерам, которые умеют убедить, заразить идеей своих игроков-эгоистов (а большие звезды, скажем честно, все в общей массе своей эгоисты), и те начинают играть на команду и приносить пользу, не теряя своей индивидуальности.

В целом португальцы играли очень хорошо. Ничего нового с точки зрения структурности и схемы игры, конечно, не было, но постоянство — тоже некий залог успеха. Это стиль сборной Португалии — она играет волнообразно: доминирование, затем пауза, контроль мяча, потом опять взрыв и т.д. Впечатление они произвели сильное, особенно с ментальной точки зрения. Проигрывая 0:1, достаточно легко переломили ход матча, заставили ошибаться соперника. Для первого тура сборная Португалии выглядела достаточно зрело, подтвердила статус топ-сборной. Интересно будет понаблюдать за ней дальше — особенно за тем, на сколько хватит Роналду.

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Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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