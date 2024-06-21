Сборная Украины одержала волевую победу в матче Евро-2024

Сборная Украины одержала волевую победу над Словакией в матче Евро-2024

Украинцы пропустили от словаков на 17-й минуте, но забили два гола во втором тайме, выиграв свой первый матч на турнире

Фото: Lars Baron / Getty Images

Сборная Украины обыграла команду Словакии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Дюссельдорфе.

У словаков отличился Иван Шранц (17-я минута), у украинцев голы забили Николай Шапаренко (54) и Роман Яремчук (80).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Яремчук теперь забил больше голов на чемпионатах Европы, чем любой другой игрок в истории сборной Украины (три), он обогнал Андрея Шевченко.

В первой игре в группе Е Украина проиграла Румынии (0:3), Словакия победила Бельгию (1:0). Во втором туре Бельгия и Румыния проведут очный матч 22 июня.

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 26 июня: украинцы встретятся с бельгийцами в Штутгарте, а словаки — с румынами во Франкфурте-на-Майне.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Румыния, Украина и Словакия набрали пока по три очка, Бельгия — ноль.