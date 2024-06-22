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Евро-2024 ,  
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Сборная Польши первой вылетела с Евро

Сборная Польши стала первой командой, вылетевшей с Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Поляки точно займут четвертое место в группе D вне зависимости от результата матча с Францией в последнем туре
Фото: Alex Livesey / Getty Images
Фото: Alex Livesey / Getty Images

Сборная Польши стала первой командой, досрочно вылетевшей с Евро-2024.

Это стало ясно после завершения матча Франции и Нидерландов (0:0).

У поляков ноль очков в группе D после двух туров. Они точно займут четвертое место в квартете вне зависимости от результата матча с Францией в последнем туре.

Во втором туре поляки проиграли Австрии со счетом 1:3.

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Фото:Shaun Botterill / Getty Images

Франция и Нидерланды набрали четыре очка после двух матчей, Австрия — три.

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Футбол Евро-2024 сборная Польши по футболу

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