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Евро-2024 ,  
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В Косово снова пожаловались на поведение сербских фанатов на Евро

Сюжет
Евро-2024
В Федерации футбола Косово заявили, что во время игры между Сербией и Словенией болельщики скандировали лозунги националистического и расистского характера
Сербские болельщики на матче между Сербией и Словенией в Мюнхене&nbsp;
Сербские болельщики на матче между Сербией и Словенией в Мюнхене  (Фото: Global Look Press)

Федерация футбола Косово (FFK) пожаловалась УЕФА на поведение сербских болельщиков во время матча чемпионата Европы между Сербией и Словенией. Об этом сообщается на странице FFK в соцсети X (бывший Twitter).

Косовские футбольные чиновники указали в обращении, что во время игры Сербия — Словения в Мюнхене (1:1) фанаты первой сборной «неоднократно демонстрировали поведение националистического и расистского характера».

Это вторая по счету жалоба на сербских болельщиков, направленная Косово в УЕФА с начала чемпионата Европы по футболу в Германии. Так, после игры Англии и Сербии (1:0) FFK тоже обвинила фанатов балканской команды в «политических, шовинистических и расистских выкриках в адрес Косово».

В среду, 19 июня, УЕФА оштрафовала Футбольный союз Сербии (FSS) на €14,5 тыс. по итогам матча первого тура против Англии (0:1) в том числе за кричалки фанатов. При этом в этот же день на матче между сборными Албании и Хорватии (2:2) болельщики обеих сборных скандировали: «Убей, убей, убей сербов». После этого генеральный секретарь FSS Йован Шурбатович заявил, что направит в УЕФА запрос о наказании футбольных ассоциаций Хорватии и Албании. Плюс ко всему он пригрозил, что команда Сербии может сняться с турнира.

После финального свистка на этом же матче нападающий Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку подошел к трибуне с мегафоном и начал выкрикивать оскорбления в адрес сербов и македонцев, а фанаты поддержали его. После жалоб со стороны Северной Македонии УЕФА начал расследование против Федерации футбола Албании из-за поведения Даку. Кроме того, был назначен специальный инспектор по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального дискриминационного поведения болельщиков. Даку извинился за свое поведение перед болельщиками.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
сборная Сербии по футболу Евро-2024 футбольные фанаты болельщики Косово

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