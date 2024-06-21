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Спорт ,  
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Грабители ворвались в дом Роберто Баджо, его ударили пистолетом по голове

Баджо попытался оказать сопротивление налетчикам. Один из них ударил футболиста рукояткой пистолета по голове. Из-за удара у него началось сильное кровотечение
Роберто Баджо
Роберто Баджо (Фото: Global Look Press)

Банда из пяти вооруженных людей ворвалась в дом легендарного итальянского футболиста Роберто Баджо, когда он смотрел матч чемпионата Европы по футболу Испания — Италия (1:0). Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Баджо попытался оказать сопротивление налетчикам. Один из них ударил футболиста рукояткой пистолета по голове. Из-за удара у него началось сильное кровотечение.

Баджо и его семью связали и закрыли в одной из комнат. Он смог выбраться из комнаты примерно через 40 минут после ухода грабителей. После Баджо вызвал полицию, его самого госпитализировали.

Баджо в 1993 году стал лучший футболистом мира и Европы, в 2000 году занял 4-е место в рейтинге лучших игроков XX века по результатам опроса ФИФА, в 2004-м включен в список «ФИФА 100», куда вошли 100 лучших футболистов в истории.

Также вошел в историю тем, что промахнулся в серии пенальти финала ЧМ-1994. Именно из-за его промаха сборная Италии проиграла финал. При этом Баджо занял второе место в списке самых ценных игроков турнира.

Баджо выступал на трех чемпионатах мира. В 1990 году стал бронзовым призером. В 1998 Италия уступила в четвертьфинале в серии пенальти будущим чемпионам мира — команде Франции.

Баджо — единственный итальянский футболист, забивавший мячи на трех чемпионатах мира.

Выступал на позициях атакующего полузащитника и оттянутого нападающего в 1982—2004 гг. Играл за итальянские «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». Является двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка УЕФА и Кубка Италии.

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сборная Италии по футболу Евро-2024

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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