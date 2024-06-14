Кто выиграет Евро. Прогнозы суперкомпьютера и звезд футбола

Чемпионат Европы стартует 14 июня в Мюнхене. Кто входит в число фаворитов, почему не все причисляют сборную Англии в компанию к главным претендентам на трофей, кто спрогнозировал выход Украины в полуфинал — в материале «РБК Спорт»

Матч сборных Англии и Украины по футболу (Фото: Global Look Press)

Почему нынешний чемпионат Европы уникален

Сборная Англия впервые в своей истории подошла за день до старта чемпионата Европы в качестве главного фаворита. Англия — единственная из многолетних лидеров европейского футбола команда, которая никогда не побеждала на континентальном первенстве. Теперь у нее есть отличный состав с молодыми игроками, которые с Евро-2020 обрели опыт и звездный статус.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хоспе Гвардиола отметил, что англичане «подбираются ближе к победе». «Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке, — цитирует Гвардиолу журналист Виктор Наварро. — Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда».

Один из самых титулованны тренеров в истории Фабио Капелло подчеркнул, что нынешний состав английской команды представляет собой сплав опыта и молодости. «Англия — традиционный фаворит, она на последних трёх турнирах в числе главных претендентов, но пока не завоевала ни одного трофея. Для них это будет очень важный турнир. Старое поколение еще в хороших кондициях, плюс приходят новые лидеры», — сказал Капелло «Советскому спорту».

Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta, который за несколько недель до начала турнира провел 10 тыс. симуляций турнира, вероятность победы Англии оценивалась в 19,9%. Поспорить с Англией за звание главного фаворита турнира могла только Франции — 19,1%.

Англию в качестве главного фаворита называют и букмекеры. На чемпионство родоначальников футбола наименьший коэффициент — 4,5. На победу Франции предлагают коэффициент чуть больше — 5.

Шансы остальных оценивались гораздо ниже. К примеру, третьей в списке фаворитов шла хозяйка турнира Германия — 12% (коэфф. — 6,5-7), четвертой — сборная Испании (9,8% / коэфф. — 8,5-9).

Жозе Моуринью считает, что в число основных претендентов следует включить сборную Португалию, единственную команду со 100-процентным результатом в квалификации. По его мнению, Португалия обладает самым сильным составом за всю свою историю.

«Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, но с точки зрения глубины состава и качества у нас сейчас, вероятно, лучшая команда в истории. Считаю, что Португалия может выиграть турнир, — отметил португальский тренер. — Все дело в уверенности в себе, в том, что они могут победить кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия — лучшая команда, но Испания, Франция, Англия, Германия не лучше.

«Франция и Германия всегда играют хорошо, у Португалии и Англии составы лучше, чем когда-либо. Эти четыре команды — фавориты, — добавил он. — Я не уверен насчет Испании, но их футбол и игроки — самого высокого качества. Победа Италии или Бельгии будет для меня сюрпризом».

В то же время суперкомпьютер статистической компании Gracenote (Nielsen) не рассматривает Англию даже в топ-5 фаворитов. Наибольшие шансы имеют Франция и Германия — 11,6%. Англия же в этом списке идет восьмой — 6,1%.

Gracenote дал прогноз позднее Opta и, вероятно, учитывал все товарищеские матчей перед Евро. Последние результаты поубавили оптимизма в рядах болельщиков сборной Англии, поскольку в пяти играх команда одержала одну победу при двух поражениях.

В заключительной товарищеской игре подопечные Гарета Саутгейта уступили дома Исландии (0:1), нанеся всего один удар в створ. Англия впервые за 70 лет трижды подряд пропустила первой на родном «Уэмбли» и впервые с 2018-го не одержала ни одной победы в трех матчах подряд на «Уэмбли».

В день старта Евро Opta обновил свой прогноз и также лишил Англию статуса главного фаворита турнира. Теперь с небольшим перевесом лидирует Франция (18,4%) , на втором месте находится Англия (17,9%). Также повысились шансы Португалии с 9,2% до 11,1%. Она сместила с четвертого места Испанию

Как часто фавориты побеждают на Евро

Главные фавориты не оправдали ожидания на двух последних чемпионатах Европы. В 2016-м французы считались главными претендентами на золото, но в финале домашнего Европ уступили сборной Португалии, которую до старта турнира никто не включал в число фаворитов.

В 2021 году победителем тоже стала «темная лошадка» — Италия, обыгравшая в финале на Уэмбли сборную Англии, которая была одним из фаворитов.

Как часто сборные выигрывают домашний Евро

Три раза в истории сборные выигрывали домашний чемпионат Европы — Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984). Позднее команды трижды доходили до финала домашнего Евро — и дважды подряд в последних турнирах. В 2016 году Франция дома уступила Португалии (0:1) в дополнительное время, в 2021-м Англия — Италии в серии пенальти (чемпионат Евро тогда проходил в разных странах, но англичане шесть из семи игр провели на домашнем «Уэмбли», в том числе и финал).

В последний раз Германия (тогда еще Западная Германия) принимала Евро в 1988 году, когда в полуфинале проиграла Нидерландам со счетом 1:2.

Германия в итоге стала чемпионом Европы 9 лет спустя. После 1996 года Германия ни разу не побеждала на Евро.

Самый необычный прогноз

Американский телеканал NBC опубликовал очень смелый прогноз на Евро. По мнению экспертов одной из ведущих американских телекомпаний, сборная Украины дойдет до полуфинала, обыграв в плей-офф Нидерланды и Англию в серии пенальти, а в матче за выход в финал уступит Германии. При этом Opta оценивает шансы Украины на выход в полуфинал в 9,4%.

Также в прогнозе NBC нашлось место еще одному неожиданному полуфиналисту — Италии. Действующие чемпионы мира переживают не самое лучшее время из-за отсутствия талантливого поколения.

«Я не вижу игроков топ-класса в команде, кроме Джанлуиджи Доннарумму, — подчернкул самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти. — Думаю, выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом. Но команда может добиться и большего».

В свою очередь, Капелло отметил, что интенсивность действий игроков сборной Италии «не соответствует уровню Евро».

«Способна ли сборная выиграть турнир? Лучано Спаллетти отлично прошел квалификацию на Евро-2024, постарался вбить свои идеи команде. Если игроки сплотятся рядом с ним и будут в разы смелее, то можно будет и помечтать об этом», — сказал Капелло.

Opta оценила шансы Италии на выход в полуфинал более чем в два раза выше, чем Украины. По данным суперкомпьютера вероятность выхода Италии в полуфинал немногим превышает 23%.

Примечательно, что NBC свел Италию и Украину в матче за третье место, в котором действующие чемпионы Европы оказались сильнее. Однако игры за бронзу не проводятся с 1984 года. После медалями стали награждать только финалистов. В 2008 и 2012 годов было принято решение наградить бронзовыми медалями проигравших полуфиналистов, но в последующих турнирах от этой практики отказались.

Победу NBC отдал французам, которые по мнению его прогнозистов обыграют в решающем матче Германию со счетом 3:1.