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Евро-2024 ,  
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Лукашенко раскритиковал сборную Белоруссии, упомянув «худеньких испанцев»

Сюжет
Евро-2024
По мнению президента страны, причина неудач национальной футбольной команды кроется в плохой физической форме игроков
Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что причина неудач национальной сборной по футболу заключается в плохой физической форме. Об этом лидер страны заявил во время рабочей поездки в Дзержинск, видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

На церемонии открытия нового физкультурно-оздоровительного центра Лукашенко подверг критике министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, которому он напомнил о двух поражениях сборной Белоруссии с одинаковым счетом 0:4 в товарищеских матчах против России и Израиля.

Ковальчук пообещал президенту изменение ситуации в лучшую сторону, однако Лукашенко отнесся к высказыванию с иронией, заявив, что это случится, «когда нас не будет».

«И ничего удивительного. Я смотрю чемпионат Европы — все мы могли бы делать, если мы были бы готовы физически. А мы не готовы. Посмотри, испанцы играют. Худенькие, подтянутые, аккуратненькие», — заявил Лукашенко.

Сборная Белоруссии по футболу не была отстранена от участия в международных соревнованиях, однако в УЕФА постановили, что национальная команда и клубы могут проводить домашние матчи международных турниров под своей эгидой лишь на нейтральной территории.

На последнем отборочном турнире чемпионата Европы по футболу сборная Белоруссии с 12 очками в десяти матчах заняла четвертое место в группе I, что не позволило ей участвовать в финальной части Евро-2024. Команда три раза выиграла, столько же раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения, обойдя по очкам лишь Косово и Андорру.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Александр Лукашенко сборная Испании по футболу Белоруссия Футбол

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