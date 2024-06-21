Лукашенко раскритиковал сборную Белоруссии, упомянув «худеньких испанцев»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что причина неудач национальной сборной по футболу заключается в плохой физической форме. Об этом лидер страны заявил во время рабочей поездки в Дзержинск, видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».
На церемонии открытия нового физкультурно-оздоровительного центра Лукашенко подверг критике министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, которому он напомнил о двух поражениях сборной Белоруссии с одинаковым счетом 0:4 в товарищеских матчах против России и Израиля.
Ковальчук пообещал президенту изменение ситуации в лучшую сторону, однако Лукашенко отнесся к высказыванию с иронией, заявив, что это случится, «когда нас не будет».
«И ничего удивительного. Я смотрю чемпионат Европы — все мы могли бы делать, если мы были бы готовы физически. А мы не готовы. Посмотри, испанцы играют. Худенькие, подтянутые, аккуратненькие», — заявил Лукашенко.
Сборная Белоруссии по футболу не была отстранена от участия в международных соревнованиях, однако в УЕФА постановили, что национальная команда и клубы могут проводить домашние матчи международных турниров под своей эгидой лишь на нейтральной территории.
На последнем отборочном турнире чемпионата Европы по футболу сборная Белоруссии с 12 очками в десяти матчах заняла четвертое место в группе I, что не позволило ей участвовать в финальной части Евро-2024. Команда три раза выиграла, столько же раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения, обойдя по очкам лишь Косово и Андорру.
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