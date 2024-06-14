Фаворит в кризисе. Что важно знать о Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 14 июня стартует матчем самых возрастных команд — Германии и Шотландии. Кто является главным фаворитом, какие рекорды побьет Роналду и каковы шансы Украины и Грузии на успех — в материале «РБК Спорт»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и форвард сборной Англии Гарри Кейн (Фото: Global Look Press)

Где и когда пройдет Евро

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Полуфиналы примут Мюнхен и Дортмунд. Финал состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, который является самым старым стадионом Евро-2024. Арена была построена в 1936 году к Олимпийским играм. Она дважды реконструировалась, в последний раз в 2006 году к чемпионату мира. Олимпийский стадион является самым вместительным на Евро-2024 — 70 тыс.

Какой призовой фонд

Общий призовой фонд : €331 млн

Участие: €9,25 млн

Победа в каждом матче группового этапа: €1 млн

Ничья в каждом матче группового этапа: €0,5 млн

1/8 финала: €1,5 млн

1/4 финала: €2,5 млн

1/2 финала: €4 млн

Финал: €5 млн

Чемпион: €8 млн

Участник Евро в общей сложности может заработать не более €28,3 млн. Суммы не изменились по сравнению с 2021 годом.

Призовые на Евро в два раза меньше, чем в Лиге чемпионов. К примеру, «Боруссия» за выход в финал заработала €15,5 млн, а «Реал» только за победу в решающем матче — €20 млн.

Какая страна чаще всех принимала Евро

Франция, которая являлась инициатором создания УЕФА и чемпионата Европы, приняла три турнира — в 1960, 1984, 2016 годах. Это рекорд без учета Евро-2020, который прошел в 11 странах.

Германия во второй раз примет континентальное первенство без учета Евро 2020 года, где команда провела дома только матчи группового раунда, а 1/8 финала с Англией — в Лондоне.

Какой формат Евро-2024

В финальном раунде сыграет 24 команды: Германия в качестве хозяйки, 20 победителей группового раунда квалификации и три сборные, которые преодолели стадию стыковых матчей. Все команды поделены на шесть групп.

Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи строчки, выйдут в 1/8 финала.

Всего на Евро будет сыгран 51 матч за 22 игровых дня.

Кто является самой титулованной командой Евро

Трофеем Анри Делоне владели десять сборных, самыми успешными среди которых являются Германия и Испания (по три раза). По два раза титул завоевали команды Франции и Италии. Из многократных чемпионов Европы Германия дольше всех не может завоевать трофей — с 1996 года.

Испания же является первой командой, которая выиграла в четырехлетнем цикле (2008–2012) два чемпионата Европы и первенство мира.

Какая сборная чаще всех участвовала на Евро

Германия в 14-й раз сыграет в финальном этапе чемпионата Европы. Это рекорд турнира. Второй в этом списке идет Испания (13), третьей — Россия/СССР (12; 5/7). Далее следуют Франция, Нидерланды, Италия, Англия — 11.

При этом Германия в 14-й раз подряд примет участие в Евро, вторая по продолжительности серия принадлежит Франции — девять. Германия выступает в финальной части Евро неизменно с 1968 года, при этом в 1960–1964 годах команда даже не участвовала в квалификации.

Кто дебютирует на Евро-2024

Единственным дебютантом является сборная Грузии, которая прошла в финальный раунд через стыковые игры.

В финале стыков Грузия обыграла Грецию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2. При этом с конца первого тайма Грузия играла в меньшинстве.

До этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьих, семь поражений.

Главным тренером команды является Вилли Саньоль, серебряный призер чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции.

Грузия является главным аутсайдером в группе F, где встретится с Португалией, Чехией и Турцией. Шансы на выход команды Саньоля в плей-офф оцениваются в 37,2-45,3%.

Также, по подсчетам суперкомпьютера Opta, Грузия имеет наименьшие шансы среди всех участников на выход в четвертьфинал — 8,3%.

Как часто сборные выигрывали домашний Евро

Всего три раза в истории сборные выигрывали домашний чемпионат Европы — Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984). Позднее команды трижды доходили до финала домашнего Евро — и дважды подряд в последних турнирах. В 2016 году Франция дома уступила Португалии (0:1) в дополнительное время, в 2021-м Англия — Италии в серии пенальти (чемпионат Евро тогда проходил в разных странах, но англичане шесть из семи игр, в том числе и финал, провели на «Уэмбли»).

В последний раз Германия (тогда еще Западная Германия) принимала Евро в 1988 году, когда в полуфинале проиграла Нидерландам со счетом 1:2. В финале команда под руководством Ринуса Михелса обыграла сборную СССР, а Марко ван Бастен стал лучшим игроком и бомбардиром турнира. Он точным ударом на 89-й минуте принес Нидерландам победу над хозяевами, а в финале снял вопросы о победителе одним из самых красивых голов в истории турнира.

Кто является фаворитом Евро

Безоговорочными фаворитами турнира являются сборные Англии и Франции. Именно эти команды обладают сильнейшими составами на бумаге.

Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta, который провел 10 тыс. симуляций турнира, вероятность победы Англии оценивается в 19,9%, Франции — 19,1%.

В то же время суперкомпьютер Gracenote (Nielsen) считает, что наибольшие шансы имеют Франция и Германия — 11,6%. Англия же в этом списке идет восьмой — 6,1%.

Однако большинство экспертов называют Англию в качестве главного фаворита. К примеру, букмекеры дают на чемпионство родоначальников футбола наименьший коэффициент — 4,5. На победу Франции предлагают коэффициент чуть больше — 5.

Сборную Англии впервые в истории назвали главным фаворитом Евро, который она ни разу не выигрывала. Однако по результатам Англия не выглядит таковой. В последних пяти играх команда одержала одну победу при двух поражениях. В заключительной товарищеской игре подопечные Гарета Саутгейта уступили дома Исландии (0:1), нанеся всего один удар в створ.

Англия впервые за 70 лет трижды подряд пропустила первой на родном «Уэмбли» и впервые с 2018-го не одержала ни одной победы в трех матчах подряд на «Уэмбли».

Каковы шансы остальных команд на титул

Шансы остальных оцениваются гораздо ниже, а коэффициенты на их победы заметно выше. К примеру, третьей в списке фаворитов идет Германия — 12% (коэфф. — 6,5-7), четвертой — сборная Испании (9,8% / коэфф. — 8,5-9).

Однако фавориты оказались без золотых медалей на двух последних чемпионатах Европы. В 2016-м французы считались главными претендентами на золото, но в финале уступили сборной Португалии, которую до старта турнира никто не включал в число фаворитов. В 2021 году чемпионом тоже стала «темная лошадка» — Италия, обыгравшая в финале сборную Англии, фаворита турнира.

Фото: Opta

Кто является фаворитом на выход в плей-офф Евро

Плей-офф стартует 29 июня со стадии 1/8 финала, куда попадут команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших сборных из занявших третьи места.

Фавориты на выход из групп по оценкам Opta

Группа А: Германия (шансы на выход — 88,5%) и Швейцария (61%)

Фото: Opta

Группа В: Испания (89,1%), Италия (80,3%)

Фото: Opta

Группа С: Англия (95,4%), Дания (69,2%)

Фото: Opta

Группа D: Франция (92,9%), Нидерланды (76,2%)

Фото: Opta

Группа Е: Бельгия (91,4%), Украина (69,4%)

Фото: Opta

Группа Португалия (93,6%), Турция (74,2%)

Фото: Opta

Схожие шансы на выход дает Gracenote. По всем оценкам Украина должна выйти в плей-офф, в первом раунде которого с большой долей вероятности сыграет с Нидерландами.

Как выглядит сетка плей-офф

В случае успешного выступления всех фаворитов на ранних стадиях, то Германия и Испания встретятся в четвертьфинале на поле стадиона в Штутгарте. В другом же четвертьфинале из этой сетки могут сойтись Португалия и Нидерланды.



В другой сетке плей-офф с большой долей вероятности окажутся только два фаворита из топ-6. Англия по Франция по прогнозам должны встретиться в полуфинале, как на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Кому досталась «группа смерти»

Одной из самых сложных в турнире является группа В. Несмотря на высокие шансы Испании и Италии на выход в плей-офф, велика вероятность, что одна из команд завершит турнир на групповой стадии. Все-таки в этой группе также выступает Хорватия.

Балканскую сборную с Евро-2020 неизменно списывают со счетов, однако они раз за разом удивляли. На предыдущем чемпионате Европы чуть не выбили из 1/8 финала Испанию, а на ЧМ-2022 завоевали бронзу, обыграв в четвертьфинале Бразилию.

Однако прежние звезды находятся в предпенсионном, а некоторые и в пенсионном возрасте. Адекватная же замена еще не выросла. Лидерами Хорватии на Евро будут два игрока «Манчестер Сити» — защитник Йошко Гвардиола и полузащитник Матео Ковачич. В атаке же надежды хорватских болельщиков будут связаны с лучшим бомбардиром «Осасуны» Анто Будимиром, который вошел в топ-5 снайперов чемпионата Испании 2023/24. Явным аутсайдером в этом квартете является Албания.

Также на фоне остальных выделяется группа D, где нет явных аутсайдеров в отличие от предыдущего квартета. За выход из группы с Францией и Нидерландами будут бороться крепкие середняки — сборные Австрии и Польши. Однако сборная Польши перед стартом турнира понесла потери. В заключительном товарищеском матче в течение 20 минут поляки лишились из-за травм ведущих нападающих — Кароля Свидерского и Роберта Левандовски, многолетнего лидера команды. Уже точно известно, что Левандовски пропустит матч первого тура с командой Нидерландов, которую накрыла эпидемия травм. Сборная во время подготовки потеряла ведущего полузащитников Фрэнки де Йонга и Тен Копмайнерса, а также форвардов Мемфиса Депая и Брайана Бробби.

В результате в команду взвали защитника «Боруссии» Иана Матсена и форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзее, когда те отдыхали на яхте возле острова Микенос (Греция) и во флоридском Disney World соответственно. При этом Матсен уже на следующий день присутствовал на тренировке, а его отец проделал многочасввой путь на автомобиле, чтобы доставить бутсы сыну. Сначала она отправился из Роттердама в Дортмунд, где хранились бутсы, а затем поехал в Вольфсбург на базу национальной команды.

В то же время Франция в первом туре недосчитается Тео Эрнандеса. Помимо этого, несколько футболистов и членов команды сборной Франции почувствовали недомогание после приезда в Германию, сообщает RMC Sport.

Кто станет лучшим игроком Евро-2024

В числе главных претендентов на приз лучшему игроку и бомбардиру Евро в последние годы неизменно называют двух игроков — француза Килиана Мбаппе и англичанина Гарри Кейна. На Евро-2024 в эту борьбу, как ожидают эксперты, вклинится полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Букмекеры дают на Мбаппе коэффициент 6, Беллингема — 9, Кейна — 11. Не сбрасывают со счетов и 39-летнего португальца Криштиану Роналду. Он идет в топ-10 претендентов с коэффициентом 16.

Кто является самым дорогим игроком Евро-2024

Мбаппе и Беллингем имеют самую высокую стоимость среди всех участников чемпионата Европы. Transfermarkt оценивает каждого в €180 млн. В топ-5 также входят англичане Фил Фолен (€160 млн) и Бакайо Сака (€140 млн), а также немец Флориан Вирц (130).

Топ-10 самых дорогих футболистов Евро наполовину состоит из английских игроков. Также по два представителя имеют Германия и Испания.

Кто является самым высокооплачиваемым тренером на Евро

Лидерство удерживает Гарет Саутгейт (Англия) — €5,8 млн, далее следуют Юлиан Нагельсманн (Германия, €4,8 млн) и Роберто Мартинес (Португалия, €4 млн). Бывший тренер «Зенита» Лучиано Спалетти (Италия) занимает шестое место — €3 млн.

Экс-наставник «Спартак» Мурат Якин (Швейцария) получает €1,6 млн. Следом расположились бывший спортивный директор «Локомотива» Ральф Рангник (Австрия) и экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско (Бельгия) — по €1,5 млн.

Испания является единственным представителем топ-сборных, где тренер получает меньше 3 млн. Зарплата Луиса де ла Фуэнте составляет €1,25 млн. Аналогичную сумму получает наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Самым низкооплачиваемым тренером является Саньоль (€200 тыс.).

Кто из звезд не выступит на Евро

Зрители не увидят в Германии Эрлинга Холанда (€180 млн) и Мартина Эдегора (€110 млн), поскольку сборная Норвегии не вышла в финальный раунд.

Кроме того, Тедеско не включил в состав сборной Бельгии Тибо Куртуа (€30 млн), одного из лучших вратарей последних лет. Бельгийский голкипер больше года восстанавливался от травмы и вернулся лишь под конец сезона. Он уверенно отыграл в оставшихся матчах, включая финал Лиги чемпионов. По этой причине в 32 года он по-прежнему входит в число самых дорогих вратарей мира.

В состав сборной Англии не вошел форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (€60 млн), который вместе с клубом провалил этот сезон.

Кто из игроков РПЛ выступит на Евро

Срджан Бабич («Спартак»/Сербия)

Мирлинд Даку («Рубин»/Албания)

Марио Митай («Локомотив»/Албания)

Ваня Дркушич («Сочи»/Словения)

Какие рекорды обновит Криштиану Роналду

Для португальского нападающего Криштиану Роналду этот чемпионат Европы станет шестым в карьере. Из действующих игроков рядом находятся партнеры по сборной Пепе и Руй Патрисиу, а также лидер сборной Хорватии Лука Модрич — по пять.

Роналду дебютировал на Евро в 2004 году. Тогда сборная Португалии дошла на домашнем Евро до финала, где неожиданно уступила Греции. Спустя 12 лет Португалия примерит на себе роль Греции, сенсационно победив в финале хозяйку Евро — сборную Франции.

Но никто более двух раз не играл в финале. Роналду находится в числе 23 игроков, которые приняли участие в двух финалах Евро. В этом списке Роналду — единственный действующий игрок.

Роналду является рекордсменом по количеству матчей среди игроков на Евро — 25. Он лидирует и по играм в качестве капитана — 16.

Роналду также лучший бомбардир в истории турнира — 14. Из действующих игроков ближайшим конкурентом является француз Антуан Гризманн — 6.

Роналду дважды становился лучшим бомбардиром Евро, что также является рекордом турнира. Наилучшую результативность португалец показал на чемпионате Европы-2020 — пять мячей. Рекордсменом по числу голов на одном Евро является Мишель Платини — девять мячей в 1984 году.

Роналду наравне с итальянцем Паоло Мальдини, французом Лораном Бланом и Пепе рекордные три раза входил в символическую сборную турнира.

Сборная Португалии стала единственной командой, одержавшей победы во всех матчах квалификационного раунда. В случае выхода команды в финал Роналду станет самым возрастным участником матча за золото.

Также Роналду обновит мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне. На

даннй момент португалец провел 1019 матчей на клубном уровне и 207 за сборную. Он 12 июня превзошел достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225).

Какие рекорды еще побьют на Евро

Португалец Пепе станет самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы. На данный момент самым возрастным игроком в истории Евро является венгерский вратарь Габор Кирай, который в 2016 году вышел на поле в возрасте 40 лет 86 дней. Пепе на момент старта Евро 41 год 94 дня.

А вингер сборной Испании Ламин Ямаль станет самым юным игроком в истории Евро. На данный момент самым молодым игроком является польский полузащитник Кацпер Козловский, который в 2021 году дебютировал на чемпионате Европы в возрасте 17 лет 246 дней.

Ямалю за день до старта наступит 17 лет. При этом он не является статистом. В «Барселоне» в 16 лет стал основным игроком. В сборной дебютировал в сентябре 2023-го, став самым юным игроком и автором гола в истории сборной Испании.

На данный момент на его счету за сборную семь игр и два гола. Самым юным автором гола является швейцарец Йохан Фонлантен, который в возрасте 18 лет отличился в матче Евро-2004.

На нынешнем Евро нет игроков младше 18 лет. Из футболистов до 20 на фоне всех выделяется англичанин Джуд Беллингем, который в нынешнем сезоне зарекомендовал себя в качестве суперзвезды. В дебютном же сезоне английский полузащитник стал лидером «Реала» и получил приз лучшему футболисту чемпионата Испании.

Кто является талисманом турнира

Талисманом турнира является плюшевый мишка Альберт. Это 12-й талисман в истории чемпионатов Европы. Первый был представлен на турнире 1980 года, им стал Пиноккио.

Имя плюшевый мишка получил в результате голосования, проведенного среди пользователей сайта UEFA.com и школьников по всей Европе.

Кто записал гимн Евро-2024

Американская поп-рок группа OneRepublic, итальянская электронная группа Meduza и немецкая певица Leony записали совместный трек Fire, который стал гимном чемпионата Европы. Слова были написаны номинантом на Grammy Райаном Теддером (OneRepublic).

Кто будет главным оракулом Евро-2024

Во время чемпионата мира-2010 прославился осьминог Пауль из океанариума в немецком Оберхаузене, который успешно предсказывал матчи сборной Германии на турнире. История с Паулем так понравилась футбольным болельщикам, что на последующих турнирах неизменно появлялись подражатели. К примеру, на чемпионате мире 2018 году эрмитажный кот Ахилл уже имел официальный статус предсказателя.

За несколько месяцев до старта Евро 2024 года футбольным болельщикам стало известно о тапире Тео из зоопарка Мюнстера. Тапиры обитают в Южной Америке. Перед каждым матчем ему будут выносить овощи в трех разрезанных футбольных мячах, на двух из которых будет расположен флаги команд. Какой мяч с едой выберет тапир — та команда и победит. Третий мяч означает ничью. Поскольку Тапиры обладают слабым зрением, то цвета флага никак не повлияют на его выбор.

Он уже предсказал победу в матче открытия. После кратковременного колебания Тео подошел к мячу с флагом Шотландии. При этом Шотландия является явным аутсайдером в этой паре. На ее победу дают коэффициент 10, на победу Германии — 1,3.

Где смотреть Евро

В России игры будут транслировать «Матч ТВ» и OKKO.