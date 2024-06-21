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Евро-2024 ,  
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Сборная Австрии победила Польшу в матче Евро-2024

Сборная Австрии победила команду Польши в матче Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей отличились Гернот Траунер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович
Фото: Alex Livesey / Getty Images
Фото: Alex Livesey / Getty Images

Сборная Австрии обыграла команду Польши со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Берлине.

У австрийцев голы забили Гернот Траунер (девятая минута), Кристоф Баумгартнер (66) и Марко Арнаутович (78, с пенальти), у поляков отличился Кшиштоф Пёнтек (30).

Мбаппе начнет матч с Нидерландами в запасе. Что происходит на Евро
Спорт
Фото:Clive Mason / Getty Images

В первой игре в группе D Польша проиграла Нидерландам (1:2), Австрия уступила Франции (0:1). Во втором туре Франция и Нидерланды проведут очный матч позднее в пятницу.

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: австрийцы встретятся с голландцами в Берлине, а поляки — с французами в Дортмунде.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Австрия, Нидерланды и Франция набрали пока по три очка, Польша — ноль.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Австрии по футболу сборная Польши по футболу

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