Сборная Австрии победила Польшу в матче Евро-2024

Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей отличились Гернот Траунер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович

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Сборная Австрии обыграла команду Польши со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Берлине.

У австрийцев голы забили Гернот Траунер (девятая минута), Кристоф Баумгартнер (66) и Марко Арнаутович (78, с пенальти), у поляков отличился Кшиштоф Пёнтек (30).

В первой игре в группе D Польша проиграла Нидерландам (1:2), Австрия уступила Франции (0:1). Во втором туре Франция и Нидерланды проведут очный матч позднее в пятницу.

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: австрийцы встретятся с голландцами в Берлине, а поляки — с французами в Дортмунде.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Австрия, Нидерланды и Франция набрали пока по три очка, Польша — ноль.