Суперкомпьютер оценил шансы Украины на победу во втором матче на Евро

По оценке суперкомпьютера Opta, вероятность победы Украины в полтора раза выше, чем Словакии. При этом в первом туре украинцы разгромно уступили румынам, а словаки победили Бельгию

Фото: Global Look Press

Сборная Украины с вероятностью 44,2% обыграет команду Словакии во втором матче матче группы E чемпионата Европы по футболу. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Шансы на победу словаков суперкомпьютер оценивает в 28,6%, а ничейного результата — в 27,2%.

Букмекеры тоже отдают предпочтение Украине. В среднем на ее победу дают коэффициент 2,13 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1130 руб.). Победа команды Словакии (коэффициент 3,75) при аналогичных условиях принесет 2750 руб. чистыми.

Матч, который начнется в 16:00 мск, пройдет на стадионе «Дюссельдорф Арена». Прямую трансляцию будет вести стриминговый сервис Оkko.

В первом матче на Евро-2024 сборная Украины разгромно уступила Румынии со счетом 0:3. При этом румыны одержали лишь вторую победу в своей истории на Евро при 17 сыгранных матчах. Перед этой встречей у румын был худший процент побед среди сборных, участвовавших в Евро хотя бы два раза. А Украина до этого ни разу не играла на Евро на ноль.

Что касается Словакии, она сенсационно обыграла Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на седьмой минуте забил нападающий чешской «Славии» Иван Шранц.