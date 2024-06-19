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Евро-2024 ,  
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Путь Роналду к рекордам на Евро. Фотогалерея

Роналду вышел на поле на шестом чемпионате Европы и поставил рекорд
Сюжет
Евро-2024
Криштиану Роналду проводит шестой чемпионат Европы, что является рекордом турнира. Также он стал самым возрастным капитаном в истории Евро. Как капитан сборной Португалии шел к рекорду — в галерее РБК
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Роналду впервые сыграл на чемпионате Европы в 2004 году. В заявку Португалии на домашний турнир он попал в возрасте 19 лет. Нападающий вышел на поле в первом матче с командой Греции на замену по ходу второго тайма и сумел забить гол. Впрочем, этого португальцам не хватило даже для ничьей — 1:2. После финального свистка Роналду не мог сдержать слез.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На турнире 2004 года Роналду сыграл и против сборной России. Португальцы выиграли 2:0. Россияне заняли в группе последнее место.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Всего на своем первом чемпионате Европы Роналду забил два мяча. Второй — в полуфинале команде Нидерландов. А в финале Португалия вновь уступила Греции — 0:1.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Следующий чемпионат Европы проходил в Австрии и Швейцарии. Португалия заняла первое место в группе, но в первом же матче плей-офф уступила Германии 2:3. Роналду забил на турнире один гол.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На Евро-2012, который проходил в Польше и на Украине, Роналду выиграл бронзовую медаль. Сборная Португалии в полуфинале уступила в серии пенальти команде Испании 0:1. Роналду забил три мяча — два в группе Нидерландам и один в 1/4 финала чехам.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В 2016 году во Франции Роналду вслед за серебром и бронзой выиграл золото и забил три мяча. Впрочем, начинался турнир для португальцев плохо. Команда, казалось бы, попала в проходную группу с Венгрией, Исландией и Австрией, но в итоге завершила все три матча вничью. Правда, Португалия стала одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и за счет этого пробилась в плей-офф.

В матчах на вылет Португалия прошла Хорватию (1:0 в дополнительное время), Польшу (2:1 в серии пенальти), Уэльс (2:0) и в финале попала на хозяев соревнования французов.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В решающем матче Роналду получил травму и был заменен еще в первом тайме, что стало одним из самых драматичных моментов турнира.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Тем не менее Португалия забила гол в дополнительное время, выиграв 1:0. Роналду завоевал первый трофей в составе национальной сборной.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На Евро-2020 Роналду в первой же игре с Венгрией сделал дубль и с 11 голам стал единоличным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. В общей сложности на счету Роналду 106 голов за сборную. Рекорд принадлежит иранцу Али Даеи — 109 мячей.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На Евро-2024 39-летний Роналду стал самым возрастным капитаном на турнире. Также форвард проводит шестой чемпионат Европы в карьере, что является рекордом турнира.

Кроме того, португалец с 14 голами остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Каждый новый забитый мяч — обновление собственного рекорда.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

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Футбол сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Евро-2024
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

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