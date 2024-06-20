В сборной Украины поспорили на высоких тонах без тренера. 7-й день Евро

20 июня на Евро насыщено топ-матчами. В этот день на групповой стадии «повторяются» два полуфинала предыдущего чемпионата. Что происходит на Евро — об этом в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Какие матчи пройдут 20 июня

Словения — Сербия (16:00, Оkko)

Дания — Англия (19:00, «Матч ТВ»)

Испания — Италия (22:00, «Матч ТВ»)

Главные события дня

Футболисты попросили уйти тренера Украины из раздевалки из-за разговора на «высоких тонах».

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12:00. Футболисты Украины после сенсационного разгромного поражения от Румынии (0:3) в первом туре чемпионата Европы попросили главного тренера Сергея Реброва покинуть раздевалку, чтобы поговорить «на высоких тонах». Об этом рассказал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

«Да, разговор был, и то, что он был на высоких тонах, — 100%. Всем надо подумать над произошедшим и сделать правильные выводы. У нас есть очень опытные футболисты, которые могут помочь молодым», — заявил Малиновский на пресс-конференции.

11:00.

10:00. На Евро-2024 20 июня состоится «повторение» двух полуфиналов ЧЕ 2020 года: Англия — Дания, Испания — Италия. За три года расклады не изменились. Англия и Испания по-прежнему являются фаворитами в этих парах.

Италия не раз показывала, что мнения экспертов ее не волнуют. Команду не считали фаворитом на протяжении большей части плей-офф Евро-2020, что не помешало ей завоевать золото.

Однако защитить титул чемпиона будет еще сложнее, поскольку ковавшие ту победу ветераны уже вне сборной, а новое поколение не изобилует талантами.

Также сегодня состоится первая за 24 года встреча Сербии и Словении на континентальном первенстве. Они лишь раз встречались в финальной части Евро. Случилось это в 2000 году. И забыть этот матч невозможно. Югославия (ныне — Сербия) проигрывала к 67-й минуте со счетом 0:3, но уже на 73-й на табло было 3:3.

