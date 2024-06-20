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Евро-2024 ,  
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Болельщики перевернули флаги России, чтобы попасть на матч Сербии на Евро

Болельщики перевернули флаги России, чтобы попасть на матч Сербии на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Группу российских фанатов сначала не хотели пропускать на матч с флагами страны, но они нашли выход — перевернули триколоры и прошли через другой вход, где их приняли за фанатов сборной Сербии
Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Четыре болельщика сборной России с национальными флагами не смогли с первого раза попасть на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Сербии и Словении, сообщает ТАСС.

На входе на стадион их попросили сдать триколоры, мотивировав это тем, что флаги представляют сборную, не играющую в матче. Болельщики вышли из положения, перевернув флаги: их пропустили через другой вход на стадион в Мюнхене, приняв за фанатов Сербии (на сербском флаге горизонтальные полосы красного, синего и белого цветов и герб страны).

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Игроки сборной Сербии

Ранее на Евро российские флаги были замечены на трибунах во время матча открытия Германия — Шотландия, а также на встрече Сербия — Англия.

Один из флагов (с надписью «Белгород»), как выяснилось, пронес 37-летний фанат «Спартака». Он рассказал, что проблем из-за флага при проходе на стадион у него не возникло, а снять знамя с трибуны никто не пытался.

Позднее УЕФА запретил пронос российских флагов на трибуны на матч между сборными Украины и Румынии.

Матч Словения — Сербия проходит в эти минуты, после первого тайма счет 0:0.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
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