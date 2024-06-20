Болельщики перевернули флаги России, чтобы попасть на матч Сербии на Евро
Четыре болельщика сборной России с национальными флагами не смогли с первого раза попасть на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Сербии и Словении, сообщает ТАСС.
На входе на стадион их попросили сдать триколоры, мотивировав это тем, что флаги представляют сборную, не играющую в матче. Болельщики вышли из положения, перевернув флаги: их пропустили через другой вход на стадион в Мюнхене, приняв за фанатов Сербии (на сербском флаге горизонтальные полосы красного, синего и белого цветов и герб страны).
Ранее на Евро российские флаги были замечены на трибунах во время матча открытия Германия — Шотландия, а также на встрече Сербия — Англия.
Один из флагов (с надписью «Белгород»), как выяснилось, пронес 37-летний фанат «Спартака». Он рассказал, что проблем из-за флага при проходе на стадион у него не возникло, а снять знамя с трибуны никто не пытался.
Позднее УЕФА запретил пронос российских флагов на трибуны на матч между сборными Украины и Румынии.
Матч Словения — Сербия проходит в эти минуты, после первого тайма счет 0:0.
Упал — поднялся.
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