Трех фанатов сборной Англии арестовали перед матчем с Данией на Евро
Полиция Франкфурта-на-Майне арестовала трех английских болельщиков в преддверии матча группового этапа Евро-2024 против команды Дании. Об этом сообщает Daily Express.
Один фанат был арестован за то, что бросил бутылку, другой — за оскорбление полицейского, а третий — за то, что бросил файер в полицию и имел при себе наркотики.
В британской полиции подтвердили аресты, но отметили, что «подавляющее большинство болельщиков сборной Англии ведут себя очень хорошо», сообщил в соцсети Х журналист Sky News Роб Харрис.
Матч сборных Англии и Дании пройдет 20 июня, начало — в 19:00 мск.
В первой игре англичане победили Сербию в Гельзенкирхене со счетом 1:0. Перед матчем фанаты сборных подрались, семерых сербов арестовали.
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