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Евро-2024 ,  
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Трех фанатов сборной Англии арестовали перед матчем с Данией на Евро

Трех фанатов сборной Англии арестовали во Франкфурте перед матчем Евро с Данией
Сюжет
Евро-2024
Тем не менее в полиции отметили, что подавляющее большинство болельщиков сборной Англии ведут себя на Евро очень хорошо
Фото: Matthias Hangst / Getty Images
Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Полиция Франкфурта-на-Майне арестовала трех английских болельщиков в преддверии матча группового этапа Евро-2024 против команды Дании. Об этом сообщает Daily Express.

Один фанат был арестован за то, что бросил бутылку, другой — за оскорбление полицейского, а третий — за то, что бросил файер в полицию и имел при себе наркотики.

В британской полиции подтвердили аресты, но отметили, что «подавляющее большинство болельщиков сборной Англии ведут себя очень хорошо», сообщил в соцсети Х журналист Sky News Роб Харрис.

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Игроки сборной Сербии

Матч сборных Англии и Дании пройдет 20 июня, начало — в 19:00 мск.

В первой игре англичане победили Сербию в Гельзенкирхене со счетом 1:0. Перед матчем фанаты сборных подрались, семерых сербов арестовали.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу аресты болельщики футбольные фанаты

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