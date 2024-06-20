УЕФА начал расследование против Албании и футболиста «Рубина»
УЕФА начал расследование против Федерации футбола Албании из-за поведения форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку во время матча Евро-2024 против команды Хорватии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Кроме того, был назначен специальный инспектор по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального дискриминационного поведения болельщиков.
Матч группового турнира Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2) состоялся 19 июня.
После игры Даку подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. Футбольная федерация Македонии (FFM) позднее потребовала извинений от Даку, в «Рубине» заявили, что сожалеют об инциденте, но наказание игрока — это прерогатива УЕФА.
В Футбольном союзе Сербии (FSS) 20 июне потребовали от УЕФА наказать ассоциации Хорватии и Албании за речевки, которые скандировали их болельщики. Как пишет RTS, во время этой игры болельщики скандировали: «Убей, убей, убей серба». Генеральный секретарь FSS Йован Шурбатович даже пригрозил, что сербы могут сняться с турнира, если наказания не последует.
Упал — поднялся.
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