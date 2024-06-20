Сборная Испании победила Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

Единственный гол был забит после прострела Нико Уильямса с левого фланга, когда в свои ворота мяч срезал итальянский защитник Риккардо Калафьори. Ранее в 1/8 финала также досрочно вышла Германия

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Сборная Испании обыграла команду Италии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Гельзенкирхене.

Все решил автогол итальянского защитника Риккардо Калафьори (55-я минута).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Сборная Испании стала второй командой, которая досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Ранее это удалось Германии.

В первой игре в группе B Испания победила Хорватию (3:0), Италия — Албанию (2:1). Во втором туре Албания и Хорватия сыграли вничью (2:2).

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 24 июня: испанцы встретятся с албанцами в Дюссельдорфе, а итальянцы — с хорватами в Лейпциге.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. У Испании пока шесть очков, у Италии — три, у Албании и Хорватии — по одному.