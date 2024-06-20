В «Рубине» отреагировали на инцидент с нападающим Даку на Евро-2024
В казанском «Рубине» сожалеют об инциденте с нападающим сборной Албании Мирлиндом Даку, который выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев после игры на Евро-2024. Об этом «Матч ТВ» рассказали представители российского футбольного клуба.
«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», — отметили в «Рубине».
Ранее Футбольная федерация Северной Македонии (FFM) потребовала от Мирлинда Даку извинений за поведение на матче чемпионата Европы между сборными Албании и Хорватии (2:2). После финального свистка нападающий подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев.
Кроме того, FFM направила соответствующее письмо в УЕФА с просьбой разобраться в инциденте и наказать албанского игрока.
Во время матча Хорватия — Албания (2:2) болельщики сборных также скандировали кричалки с призывом убивать сербов. В связи с этим генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (FSS) Йован Шурбатович пригрозил сняться с турнира, а также заявил, что направит в УЕФА запрос о наказании ассоциаций обеих стран за националистические выкрики.
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