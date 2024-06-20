В «Рубине» отреагировали на инцидент с нападающим Даку на Евро-2024

Игрок казанского клуба и сборной Албании вместе с болельщиками выкрикивал националистические лозунги в адрес сербов и македонцев после матча с Хорватией

Мирлинд Даку во время матча между Албанией и Хорватией (Фото: Global Look Press)

В казанском «Рубине» сожалеют об инциденте с нападающим сборной Албании Мирлиндом Даку, который выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев после игры на Евро-2024. Об этом «Матч ТВ» рассказали представители российского футбольного клуба.

«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», — отметили в «Рубине».

Ранее Футбольная федерация Северной Македонии (FFM) потребовала от Мирлинда Даку извинений за поведение на матче чемпионата Европы между сборными Албании и Хорватии (2:2). После финального свистка нападающий подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев.

Кроме того, FFM направила соответствующее письмо в УЕФА с просьбой разобраться в инциденте и наказать албанского игрока.

Во время матча Хорватия — Албания (2:2) болельщики сборных также скандировали кричалки с призывом убивать сербов. В связи с этим генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (FSS) Йован Шурбатович пригрозил сняться с турнира, а также заявил, что направит в УЕФА запрос о наказании ассоциаций обеих стран за националистические выкрики.